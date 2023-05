Uitreiking boek over Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk aan burgemeester Segers

NIEUW-LEKKERLAND • Burgemeester Theo Segers van Molenlanden neemt woensdag 24 mei het eerste exemplaar van het boek ‘Over Nye-Leckelant en ’t Elshout’ in ontvangst.

Plaats van handeling is Dorpshuis Het Carillon aan het Raadhuisplein 1. De inloop start om 19:30 uur. In de zaal is een kleine fotopresentatie te zien over onderwerpen die in het boek zijn terug te vinden.

Tiede van Bockel, voorzitter van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en de Stichting Publicaties West-Alblasserwaard, opent om 20:00 uur het officiële gedeelte van de bijeenkomst. Jo Molenaar, lid van de ‘leescommissie’, vertelt vervolgens iets over de totstandkoming van het boek. Daarna overhandigt de heer Van Bockel het eerste exemplaar aan de burgemeester. Het officiële gedeelte wordt afgesloten met enkele woorden van auteur Willem Jan Nederlof. Het geheel wordt muzikaal omlijst door leden van Muziekschool Forte, die in Het Carillon is gehuisvest.

Vanaf 20:45 uur bestaat de mogelijkheid om de bestelde boeken op te halen in Het Carillon. Afhalen is tevens mogelijk bij Waterlelie 1, Nieuw-Lekkerland: Vrijdag 26 mei: 10.00 - 12.00 en 15.00 - 17.00 uur en zaterdag 27 mei: 09.00 – 11.00 uur en bij Molenstraat 136, Kinderdijk (Museum van Cees van den Heuvel): Donderdag 25 mei: 13.00 – 15.00 uur en zaterdag 27 mei: 12.00 uur – 14.00. Het boekwerk is na 1 juli tegen betaling van 24,50 euro verkrijgbaar bij christelijk boekhandel De Parel op het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland.

Achtergrondinfo

De vader van Willem Jan, Aart Nederlof uit Kinderdijk, was al in 1950 begonnen met onderzoek. Eerst naar de roots van de, van oorsprong Sliedrechtse familie, Nederlof. Daarna in een breder verband, de geschiedenis van de Alblasserwaard en dan met name het noordwestelijke deel. Dit resulteerde in een honderdtal korte en langere publicaties.

Nederlof sr. maakte ook deel uit van een gemeentelijke commissie, die zich in de jaren tachtig bezighield met het voorbereiden van een publicatie over het dorp en zijn geschiedenis. Leden van deze commissie waren onder meer Van den Dool, Damsteegt, de Jong en Molenaar. De publicatie kwam er niet maar het voorwerk is niet verloren gegaan.

De familiekroniek voltooide Willem Jan in 2020 en nu drie jaar later verschijnt de volledige geschiedschrijving van de voormalige Heerlijkheid Nieuw-Lekkerland. Het is een ‘dikke pil’ geworden met 560 pagina’s. In totaal 33 hoofdstukken verdeeld in drie boekdelen: Van de prehistorie tot en met de Middeleeuwen, de periode daarna tot de (Industriële) Revolutie en de moderne tijd. Zo kunnen de verhalen gelezen worden in de context van de genoemde tijdvakken.

Het boek is voorzien van veel illustratie in de vorm van landkaarten, schilderijen en tekeningen en foto’s. Anekdotes verlevendigen het boek en daarmee is het een makkelijk leesbaar boek geworden zonder het doel uit het oog te verliezen: serieuze geschiedschrijving gebaseerd op honderden geraadpleegde bronnen. De geraadpleegde bronnen worden aan het eind van elk hoofdstuk weergegeven.