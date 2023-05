Voorlichting in Oud-Alblas over digitale oplichterij

OUD-ALBLAS • Op woensdag 31 mei geeft de wijkagent van Oud-Alblas, Wim van der Wal, voorlichting over vormen van digitale oplichterij.

Vorig jaar zijn 2,2 miljoen Nederlanders het slachtoffer geworden van online criminaliteit. Vooral ouderen zijn vaak een gewilde prooi voor online criminelen. Om senioren hiertegen weerbaarder te maken is een film gemaakt met de toepasselijke titel: ‘Echt of nep?’. Het publiek zal actief bij de vertoning van de film betrokken worden. Vervolgens vertelt Wim over zijn eigen ervaringen met deze vorm van oplichterij. Er is natuurlijk ook tijd om vragen te stellen.

De voorlichting vindt plaats in De Beemd aan de Beemdweg West 9 in Oud-Alblas en begint om 13.30 uur. Toegang is gratis.