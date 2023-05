Twee Giessenburgers winnen Van Gogh replica

10 minuten geleden

Nieuws 44 keer gelezen

GIESSENBURG • Gerard Overmars en Trudie Loggen, broer en zus, uit Giessenburg hebben in de afgelopen week een bijzondere Van Gogh replica gewonnen.

Dit gebeurde naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van het Van Gogh Museum. Het museum trakteert vijftig inspirerende mensen op een niet van echt te onderscheiden Van Gogh. Niet zomaar mensen, maar vrijwilligers die iets bijzonders doen voor hun buurthuis, vereniging of stichting. De hele maand mei brengt het museum met de actie ‘Gefeliciteerd met een Van Gogh’ de kunst van Van Gogh letterlijk dichtbij de mensen. Een Van Gogh Museum Edition is een hoogwaardige, driedimensionale reproductie van een meesterwerk van Van Gogh ter waarde van 17.500 euro. Elk schilderij is een 1:1 replica van het origineel, met dezelfde helderheid van de kleuren en energie van het werk. De lijst is handgemaakt en zelfs de zegels op de achterkant van het origineel zijn overgenomen.

De winnaars zetten zich in voor een bijzonder project waarmee zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. In totaal zijn er vijftig winnaars geselecteerd in heel Nederland. Eén van de winnaars woont dus in Giessenburg: broer en zus Gerard Overmars en Trudie Loggen. De man van Trudie (Bob Loggen) richtte 36 jaar geleden de muziekvereniging Da Capo op. Gerard en Trudie steken samen met alle vrijwilligers van de vereniging veel tijd in het inmiddels warme bad voor jong en oud. De jongste jeugd wordt betrokken bij de muziek, zij zijn immers de toekomst. Dankzij hen krijgt de vereniging deze Museum Edition van Landschap bij avondschemering: Auvers-sur-Oise, juni 1890.

Op vrijdag 12 mei werd de prijs uitgereikt in de repetitieruimte van Da Capo. Medewerkers van het Van Gogh Museum reden een grote gele schildersezel naar binnen, met daarop de zwarte koffer waar het schilderij in zat. Samen telde men af en bij nul onthulden Gerard en Trudie het schilderij. Een prachtig schilderij waar alle leden, vrijwilligers en bezoekers van gaan genieten. Uit honderden genomineerden selecteerde een vakkundige jury de vijftig winnaars uit heel Nederland. De jury bestond uit: Emilie Gordenker, directeur Van Gogh Museum, Carmène Margarita, beeldbreker (een jongvolwassene die haar expertise inzet om het Van Gogh Museum nog inclusiever te maken) en Marilène van Oranje, Adviseur Partnership Vriendenloterij.