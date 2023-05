Ondanks regen geslaagd schoolvoetbaltoernooi in Groot-Ammers

22 minuten geleden

GROOT-AMMERS • Woensdag 10 mei werd weer het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi georganiseerd op de voetbalvelden van VV Groot-Ammers. Zo’n 400 kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van basisscholen uit Groot-Ammers, Nieuwpoort en Streefkerk trotseerden vol enthousiasme de vele regenbuien om mee te doen aan het toernooi.

Er streden maar liefst 40 teams (27 jongensteams en 13 meisjesteams) van 6 basisscholen uit de regio om de eer van hun school. In verschillende poules streden de leerlingen om de eer van hun school. Ging OBS De Ammers er de afgelopen jaren er nog met de wisselbeker vandoor; dit jaar mocht de OBS De Boomgaard de felbegeerde hoofdprijs mee naar huis nemen.

Per leeftijdscategorie waren er ook prijzen te verdelen. In de poule meisjes groep 3/4/5 kwam de CBS de Rehoboth als winnaar uit de bus. Leerlingen van de CBS Eben Haëzer Groot-Ammers mochten zowel in de poule jongens groep 3/4 als de poule meisjes groep 6/7/8 de beker in ontvangst nemen. OBS De Boomgaard was de beste in de poule voor jongens groep 5/6.

Net als vorig jaar in de finale van de poule jongens 7/8 gingen de OBS De Ammers en CBS Rehoboth weer de strijd met elkaar aan. Uiteindelijk ging de OBS De Ammers er met de winst vandoor.