Hospice De Cirkel waardeert haar vrijwilligers tijdens jaarlijkse lunch

38 minuten geleden

Nieuws 119 keer gelezen

PAPENDRECHT/ZWIJNDRECHT • Op zaterdag 13 mei organiseerde hospice De Cirkel een lunch in hotel ARA Zwijndrecht voor alle vrijwilligers.

De stichting hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. In totaal zijn ongeveer 140 gecertificeerde vrijwilligers actief.

Manager Angelique de Wit verwelkomde allen en sprak woorden van waardering voor alle vrijwilligers vanwege het betekenisvolle werk dat zij doen voor de bewoners van de hospices en hun naasten. De vrijwilligers dragen actief bij aan een mooie laatste levensfase van de bewoners. Zij dankte ook de Stichting Vrienden van hospice De Cirkel, die deze lunch aanbood.

Bestuursvoorzitter Ad van Driel van hospice De Cirkel onderstreepte in zijn speech deze dankbaarheid. Zonder vrijwilligers die hun taken met hun hart uitoefenen geen hospicezorg. “Jullie zijn het kapitaal van ons hospice.” Hij dankte ook de manager en de coördinatoren voor hun inzet.

Omdat het dit jaar in juli 12,5 jaar geleden is dat hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard haar deuren opende in Hendrik-Ido-Ambacht, feliciteerde hij vervolgens eenieder met dit jubileum. Het hospice heeft inmiddels een niet meer weg te denken waardevolle plaats in de samenleving.

Tijdens de lunch werden drie aftredende bestuurders van de Stichting vrienden van hospice De Cirkel, Jan van de Wetering, Cees Romkes en Jan de Roon, verrast door burgemeester Edo Haan van de gemeente Zwijndrecht. Uit zijn hand ontvingen ze een ‘Zwijndrechtse heugel’ als teken van waardering voor 12 tot zelfs 20 jaar bestuurslidmaatschap van deze vriendenstichting, met grote inzet voor de werving van donaties voor het hospice.

De lunch werd een groot succes en werd door de vrijwilligers zeer op prijs gesteld. Bij vertrek ontvingen alle vrijwilligers vanwege het jubileum een attentie in de vorm van het prachtige boek ‘Leven toevoegen aan de dagen’ van Sander de Hosson.