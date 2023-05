ingezonden mededeling

Welke schadeposten vallen onder mijn schadevergoeding?

11 mei 2023

Na een ongeluk waarbij u gewond raakt, kunt u met verschillende schadeposten te maken krijgen. Sommige zult u zelf al hebben bedacht, andere zullen u misschien verbazen. Wat in ieder geval zeker is, is dat alle schade die u oploopt moet worden vergoed door de aansprakelijke tegenpartij.

In dit artikel komt u alles te weten over de schadeposten die onder uw schadevergoeding vallen.

Mogelijke schadeposten bij letselschade

Een hondenbeet, verkeersongeluk, bedrijfsongeval, ieder ongeluk brengt kleine, maar ook grote onverwachte kosten met zich mee die allemaal door het ongeluk zijn ontstaan waaronder:

• Gemiste inkomsten, hieronder valt onder andere de 30% van uw loon die uw werkgever niet doorbetaalt, bonussen, fooi, onregelmatigheidstoeslag en overurentoeslag

• Medische kosten waaronder de kosten voor uw eigen risico, hulpmiddelen en zorg die buiten uw zorgbundel valt

• Reiskosten van en naar doktersafspraken

• Studievertraging, waardoor u een half jaar tot een jaar later op de arbeidsmarkt terechtkomt

• Huishoudelijke hulp, ook als uw vrienden, familie of de buren helpen schoonmaken en de boodschappen voor u doen

• Extra dagen kinderopvang

• Hondenuitlaatservice

• Kosten zonder nut, bijvoorbeeld een sportabonnement waar u tijdelijk geen gebruikt van kunt maken of kaartjes voor een theatervoorstelling waar u niet naartoe kunt gaan door uw verwondingen

• Annuleringskosten voor een al geboekte vakantie

• Schade aan uw persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld aan uw horloge, sieraden of laptop

• Waardevermindering van uw auto

• Smartengeld voor uw pijn, verdriet en tijdelijk verminderde levenslust

• En meer

De tegenpartij moet al deze kosten vergoeden, maar daarvoor moet u de kosten wel in kaart kunnen brengen. U moet daarom weten waar u recht op heeft en bewijsmateriaal verzamelen waaronder bonnetjes van de gemaakte kosten. De schade die u niet kunt ‘bewijzen’, zoals huishoudelijke hulp en smartengeld, kunt u bijhouden in een logboek.

Schadeposten bij blijvend letsel

U kunt helaas ook blijvend letsel oplopen door een ongeluk, waardoor u bijvoorbeeld in een rolstoel terechtkomt. Daardoor kunt u ook nog met andere specifieke schadeposten te maken krijgen waaronder:

• Zelfwerkzaamheid, als u door uw letsel niet meer zelf de reparaties aan uw huis kunt uitvoeren en uw tuin kunt onderhouden

• Aanpassingen in uw woning zoals automatische deuren en een traplift

• Verhuiskosten, als u bijvoorbeeld in een flat zonder lift woont, maar afhankelijk bent geworden van een rolstoel

• Een rolstoel en sportrolstoel als u wilt blijven sporten

• De aanschaf van een grotere auto waar uw rolstoel in past

Uiteraard wordt er ook op een andere manier gekeken naar de inkomsten die u misloopt als u nooit meer kunt werken. In die situatie moet bijvoorbeeld ook worden gekeken naar welke promoties u mogelijk nog had gekregen tijdens uw loopbaan en hoeveel pensioen u zou opbouwen als u bij dezelfde werkgever was blijven werken.

Hoe worden de schadeposten berekend?

Wanneer u weet welke schadeposten onder uw schadevergoeding vallen, wilt u natuurlijk weten hoe u de totale schadevergoeding berekent. Als u bonnetjes of rekeningen heeft van bepaalde schadeposten, zoals reiskosten met het openbaar vervoer of uw sportabonnement waar u geen gebruik van kunt maken, kunt u die uiteraard bij elkaar optellen.

Voor andere schadeposten, zoals huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid, heeft De Letselschade Raad speciale richtlijnen ontwikkeld. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar wat uw rol in het huishouden of in het onderhoud van uw huis en tuin was vóór het ongeluk.

Ook zijn er hele complexe berekeningen zoals uw gemiste inkomsten wanneer u arbeidsongeschikt bent geraakt en het smartengeld. Bij het smartengeld wordt er gekeken naar uw pijn, verdriet en tijdelijk verminderde levenslust. Dit is dan ook gelijk de moeilijkste schadepost om te berekenen waar u geen bonnetjes of tabellen voor kunt gebruiken. Ervaren juristen gebruiken altijd de Smartengeldgids bij het berekenen van deze schadepost. In deze gids staan actuele uitspraken over smartengeldbedragen in letselschadezaken. Deze bedragen kunnen worden gebruikt om aan de verzekeraar te laten zien waarom ook u recht heeft op een bepaald bedrag. Uiteraard zal dit nooit hetzelfde bedrag zijn als in de Smartengeldgids staat. Het smartengeld blijft een hele persoonlijke schadepost met een hele persoonlijke berekening.

Hulp bij het berekenen van al uw schadeposten voor de maximale schadevergoeding

Duizelt het u van alle schadeposten waar u mogelijk recht op heeft en die u ook nog moet berekenen? Dat is heel begrijpelijk. Het bepalen en berekenen van al uw schadeposten is een tijdrovend en complex juridisch proces. U kunt hier gelukkig gratis juridische hulp voor inschakelen.

Letselschadebureau JBL&G werkt gratis voor alle letselschadeslachtoffers. De buitengerechtelijke kosten die uw jurist maakt, claimt hij ook bij de verzekeraar van de tegenpartij. Als u niet gewond was geraakt door het ongeluk, had u ook geen juridische hulp nodig gehad. Daarom moeten ook deze kosten worden vergoed. Dit heeft overigens geen invloed op de hoogte van uw schadevergoeding. Dat maakt het nog fijner voor u als slachtoffer om hier gebruik van te maken.