ingezonden mededeling

Relatiegeschenken als branding tool voor jouw bedrijf

do 11 mei 2023, 08:25

Nieuws 52 keer gelezen

Relatiegeschenken zijn niet meer weg te denken uit de zakelijke wereld. Bedrijven geven ze aan hun relaties en klanten als blijk van waardering, om de relatie te versterken en om hun naamsbekendheid te vergroten.

Maar hoe kun je relatiegeschenken nu precies gebruiken als branding tool voor jouw bedrijf?

Wat zijn relatiegeschenken?

Relatiegeschenken zijn cadeaus die een bedrijf geeft aan zijn relaties en klanten. Dit kan variëren van een pen met het bedrijfslogo tot een luxe weekendje weg. Het doel van een relatiegeschenk is om de band met de ontvanger te versterken en om het bedrijf in een positief daglicht te stellen.



Vaak zijn relatiegeschenken kleine dingen die je doen denken aan een bedrijf. Als bedrijf kun je een fles water bedrukken of een bic aansteker bedrukken met het logo van je bedrijf. Door dit soort alledaagse items te bedrukken kun je het logo van je bedrijf dagelijks bij je klanten in het zicht brengen. Hierdoor zal de klant bijvoorbeeld sneller aan je bedrijf denken en een connectie vormen met het bedrijf.

Waarom zijn relatiegeschenken belangrijk?

Relatiegeschenken zijn belangrijk omdat ze bijdragen aan de branding van een bedrijf. Door het geven van een relatiegeschenk laat een bedrijf zien dat het waarde hecht aan de relatie met de ontvanger. Dit kan leiden tot een positieve associatie met het bedrijf. Bovendien vergroten relatiegeschenken de naamsbekendheid van een bedrijf. Als het geschenk bijvoorbeeld een tas met het bedrijfslogo is, zal de ontvanger deze tas wellicht gebruiken en zo het logo van het bedrijf verspreiden.

Hoe kunnen relatiegeschenken bijdragen aan branding?

Relatiegeschenken kunnen bijdragen aan de branding van een bedrijf op verschillende manieren. Ten eerste kunnen ze bijdragen aan de zichtbaarheid van het bedrijf. Als het geschenk bijvoorbeeld een powerbank met het bedrijfslogo is, zal de ontvanger deze powerbank wellicht gebruiken op openbare plaatsen, zoals in de trein of in een café. Hierdoor komt het bedrijfslogo onder de aandacht van anderen.



Ten tweede kunnen relatiegeschenken bijdragen aan de positieve associatie met het bedrijf. Als het geschenk bijvoorbeeld een luxe pen is met het bedrijfslogo, zal de ontvanger deze pen wellicht gebruiken tijdens belangrijke vergaderingen. Hierdoor kan de ontvanger het bedrijf associëren met kwaliteit en professionaliteit.



Ten derde kunnen relatiegeschenken bijdragen aan de versterking van de relatie met de ontvanger. Als het geschenk bijvoorbeeld een fles wijn is met het bedrijfslogo, kan dit leiden tot een gezellige avond met de ontvanger. Hierdoor kan de relatie met de ontvanger versterkt worden.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een relatiegeschenk?

Bij het kiezen van een relatiegeschenk zijn er verschillende zaken waar je op moet letten. Ten eerste moet het geschenk passen bij de ontvanger. Een fles wijn is bijvoorbeeld niet geschikt voor een ontvanger die geen alcohol drinkt. Daarnaast moet het geschenk passen bij het imago van het bedrijf. Als het bedrijf zich richt op duurzaamheid, is het niet geschikt om een geschenk te geven dat niet duurzaam is.

Ten tweede moet het geschenk van goede kwaliteit zijn. Als het geschenk snel kapot gaat, kan dit leiden tot een negatieve associatie met het bedrijf. Ten derde moet het geschenk voorzien zijn van het bedrijfslogo of de bedrijfsnaam. Hierdoor wordt de naamsbekendheid van het bedrijf vergroot.