Laatste kans voorinschrijving voor jubileumeditie Vierdaagse Alblasserwaard

1 uur geleden

Nieuws 139 keer gelezen

REGIO • In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden wordt volgende week weer de Vierdaagse Alblasserwaard gehouden: een bijzondere editie vanwege het 25-jarig jubileum.

Wie dit weekend nog inschrijft, ontvangt een waardebon van 7,50 euro voor de Streekparade van zaterdag 20 mei. Inschrijven op de dag zelf is uiteraard ook mogelijk (betaling pin of contant), alleen ontvang is er dan geen waardebon.

De basis van het evenement zijn natuurlijk de authentieke fiets- en wandelroutes door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, uitgezet door een bevlogen groep vrijwilligers. Fietsers hebben per dag de keuze uit een 20, 30, 40 of 60 kilometerroute. De wandelaars kunnen kiezen uit 5, 10, 15, 25, 30 of 40 kilometer. Onderweg is het mogelijk bij diverse ondernemers te stoppen om een kop koffie, ijsje of andere lekkernij te nuttigen.

Voor de 500 deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven valt er weer genoeg te beleven, proeven en ontdekken onderweg.

De 20 kilometer Family-fietstocht van donderdag 18 mei heeft diverse extra’s. Naast het puzzel-element waar kinderen na afloop een ijsje mee kunnen verdienen, kunnen ze onderweg stoppen voor een rondleiding bij Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper in Giessenburg (om 10.15, 11.15 en 12.15 uur) en bij zwembad de Doetsekom in Giessenburg is een duik in het water inbegrepen.

Entertainment

Uiteraard kunnen deelnemers en bezoekers dagelijks in de middag genieten van live muziek. Op woensdag komt zeemanskoor ‘Bestevaer’, donderdag popkoor ‘Let’s get started’, vrijdag treden de ‘De Boezem Boys’ op en zaterdag is de afsluiting met het ‘Arkels Visserskoor’, een Meet & Greet met de karakters Fien & Teun en blaaskapel ‘Volherrie’.

Daarnaast is het kidsplein elke middag van 13.00 tot 17.00 uur geopend met onder andere een springkussen, skelterparcours, schmink- en knutselhoek en een ballon artiest (check de website voor actuele tijden en/of afbeelding).

Streekparade

Op zaterdag sluit het evenement traditioneel af met een Streekparade met lokale ondernemers. Deelnemers die voor 15 mei hebben ingeschreven voor het evenement kunnen bij de kramen de voucher met een waarde van 7,50 euro inwisselen tegen lekkernijen en/of producten. Er zijn nog een paar kramen beschikbaar voor de verhuur. Meer info via desiree@denhaneker.nl.

Op de zaterdagmiddag zijn er tevens een aantal gratis kramen beschikbaar voor een ‘kinder-kleedjes-markt’. Via deze weg nodigt de organisatie kinderen in de basisschoolleeftijd uit om spulletjes te verkopen. Om een gratis plekje te reserveren en teleurstelling te voorkomen, wordt gevraagd om vooraf een mail te sturen naar desiree@denhaneker.nl.

Voor meer informatie: www.vierdaagsealblasserwaard.nl (voorinschrijven mogelijk tot 15 mei). Op Facebook en Instagram is de Vierdaagse Alblasserwaard te vinden via ‘vierdaagsealblasserwaard’.