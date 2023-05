Moeders in de watten gelegd bij De Hoeksteen in Giessenburg

GIESSENBURG • Vrijdagochtend werden alle moeders van de leerlingen uit groep 1 tot en met 4 van CBS De Hoeksteen door hun zoon of dochter in de watten gelegd in verband met Moederdag.

Zij konden verschillende workshops samen volgen. Zoals Pimp je nagels, Luister mee, Kletspraat, Maak een sieraad of een Photobooth.