Gemeente Molenlanden blij met massale deelname praktisch verkeersexamen

MOLENLANDEN • Wethouder verkeer en veiligheidsambassadeur Johan Quik van de gemeente Molenlanden is blij dat 20 basisscholen in Molenlanden meegedaan hebben aan het verkeersexamen.

“Kinderen in onze gemeente gaan vaak lopend of fietsend naar school. Zij nemen actief deel aan het verkeer. Van groot belang is dat zij op de hoogte zijn van de verkeersregels. Ik ben er trots op dat zoveel basisscholen in Molenlanden hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Er gebeuren helaas te veel verkeersongelukken. Samen maken we een punt van nul verkeersslachtoffers in onze gemeente.”

De groepen 7 van 20 basisscholen in Molenlanden stapten in de periode maart tot en met mei op de fiets voor het praktisch verkeersexamen. Voorafgaand aan het praktijkgedeelte hebben ze het schriftelijk verkeersexamen gedaan.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties.

Linda de Jong, vrijwilliger bij VVN wil graag de ouders bedanken die meehelpen: “Daar zijn we erg blij mee, anders is dit niet te organiseren.”