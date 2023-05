met video’s

Stichting: 1,5 miljoen euro nodig voor plannen Stadsboerderij Vredebest Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Stadsboerderij Vredebest als motor voor sociaal-recreatieve ontwikkelingen in Nieuwpoort; om dat mogelijk te maken is 1,5 miljoen euro nodig.

De plannen van stichting Stadsboerderij Vredebest zijn dan ook ambitieus, blijkt uit het bidboek dat vrijdag officieel gepresenteerd werd. Voorzitter Dirk van der Borg overhandigde het eerst aan sponsor Floor de Groot van drukkerij Groots Gedrukt uit Goudriaan, om het vervolgens door te geven aan Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

“Hierin vatten wij onze droom van Stadsboerderij Vredebest de motor voor sociaal-recreatieve ontwikkelingen in Nieuwpoort mogelijk te maken samen”, lichtte Van der Borg toe.

“We zijn bij het samenstellen ervan door vele partijen geholpen. Ook door de provincie, die aangegeven heeft dat deze stadsboerderij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de recreatieve ontwikkeling van de kleinste stad van Holland. Vanuit de gemeente Molenlanden ligt er ook al een visie hierop. Wethouder Quik, wij zien met spanning en vol verwachting uit hoe u hier invulling aan gaat geven.”

Erfenis

Stadsboerderij Vredebest kwam in het bezit van de Historische Kring Nieuwpoort via een erfenis: de laatste stadsboeren van Nieuwpoort, Willem en Rozina Rozendaal, lieten hun boerderij op deze manier na aan de hele stad.

Na een grondige afweging van alle voors en tegens accepteerde de vereniging de nalatenschap. Om de risico’s te beperken en de plannen voor de toekomst uit te werken werd in 2021 de Stichting Stadsboerderij Vredebest Nieuwpoort opgericht.

Vertrouwen

Om alle plannen van de stichting mogelijk te maken is er een bedrag van 1.540.000 euro nodig. Dirk van der Borg: “Ik heb er vertrouwen in dat we deze middelen bij elkaar zullen krijgen.”

Een deel daarvan is bestemd voor het opknappen van het markante pand in het historische centrum. ‘Met name het stalgedeelte verkeert in zorgelijke staat en vereist een grondige restauratie’, zo valt te lezen in het bidboek. ‘Ook zullen er vele aanpassingen gedaan moeten worden om de boerderij voor de komende generaties te behouden en een passende invulling te geven. De toegankelijkheid en de duurzaamheid ten aanzien van gebruik van energie en water vragen forse aanpassingen.’

Stadmoestuin

Daarnaast is het plan om van de versteende buitenruimte een stadsmoestuin met bessenstruiken en fruitbomen te maken. De meest opvallende metamorfose vindt volgens het bidboek plaats in de stallen.

‘Het vloervlak en een deel van de muren gaan we gebruiken als basis voor de te bouwen stadskassen. Deze kunnen ook plek bieden aan een theetuin met keuken en werkruimte, waar we met onze vrijwilligers een eenvoudige horeca aanbieden.’

Workshops

Op de bovenverdieping komt ruimte voor onder meer de presentatie van streekproducten, het geven van workshops en de beleving van het boerenbedrijf in de eerste helft van de 20e eeuw.

In het woongedeelte is nu al een Toeristen Informatie Punt (TIP). Van der Borg: “Daar wordt volop gebruik van gemaakt. Bezoekers gebruiken het als uitgangspunt voor een verkenning van de stad en de omgeving.”

Last but not least: op de zolder worden straks kleinschalige muziek- of toneeluitvoeringen gegeven of een film vertoond.

