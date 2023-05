Vice-president van China, Han Zheng, brengt bezoek aan molens Kinderdijk

KINDERDIJK • De vice-president van China, Han Zheng, bracht vrijdagochtend een bezoek aan de molens van Kinderdijk.

Hij werd daar ontvangen door onder anderen Peter-Jan van Steenbergen, directeur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, en Ramon Pardo en Arco Bikker, wethouders van respectievelijk Alblasserdam en Molenlanden.

Han Zheng was in Nederland voor een tweedaags bezoek. Donderdag werd hij door koning Willem-Alexander ontvangen op Huis ten Bosch en ‘s middags was er een afspraak met minister-president Mark Rutte en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Rondvaart

In Kinderdijk kreeg hij tijdens een rondvaart en een bezoek aan de bezoekersmolen een toelichting over het watermanagement in Kinderdijk en welke rol de molens daarin speelden. “Hij toonde een oprechte belangstelling, was zeer geïnteresseerd”, blikt wethouder Bikker terug. “Hij had grote bewondering voor hoe wij hier met het water omgaan. En ze vinden het heel bijzonder dat wij al eeuwenlang onder zeeniveau leven.”

Hij vervolgt: “In China heeft de vice-president zelf ook te maken met een gebied waar de bodem inklinkt. Je kon echt merken dat hij begaan was met de materie. Mooi om te zien was ook het ontzag toen de bezoekersmolen in werking werd gesteld en water begon te malen.