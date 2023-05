Gemeentesecretaris Nanette van Ameijde verlaat gemeente Vijfheerenlanden

1 uur geleden

VIJFHEERENLANDEN • Gemeentesecretaris Nanette van Ameijde heeft aangegeven dat ze aan het eind van dit jaar wil stoppen met haar werkzaamheden voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Ze is vanaf 2017 als gemeentesecretaris werkzaam bij de gemeente Vijfheerenlanden. Daarvoor was ze gemeentesecretaris in buurgemeente Molenlanden.

Eigen gezicht

Ze heeft een grote rol gespeeld bij de opbouw van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, die is ontstaan door een fusie tussen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. “Er éçht zijn voor de inwoners, dat was mijn ambitie voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden”, vertelt Van Ameijde. “Ik ben er trots op dat de inwoners onze dienstverlening met prima cijfers belonen. Samen met een fijn college, betrokken en professionele collega’s en een stevige raad hebben we de nieuwe gemeente echt neergezet.”

Daarnaast vond Van Ameijde het belangrijk dat Vijfheerenlanden een eigen gezicht kreeg. Ook dat is gelukt. “De gemeente Vijfheerenlanden heeft inmiddels een stevige positie in de regio en de provincie.”

Balans

“Er is nog veel te doen en er liggen nog steeds mooie en complexe uitdagingen voor ons”, zegt Van Ameijde. Toch stopt ze uiterlijk eind dit jaar als gemeentesecretaris. “Voor mij is de tijd gekomen om een punt te zetten achter deze fantastische baan en ruimte te maken voor andere dingen. Ik wil een betere balans aanbrengen tussen werk en privéleven. Ik vind het belangrijk meer aandacht en tijd te besteden aan mijn dierbaren.”

Veel dank

Burgemeester Sjors Fröhlich betreurt het vertrek van de gemeentesecretaris. “Nanette heeft vanaf het begin met veel enthousiasme en toewijding gebouwd aan de gemeente Vijfheerenlanden en aan de gemeentelijke organisatie. De gemeente is haar daarvoor veel dank verschuldigd. En niet alleen de gemeente. Ook ik persoonlijk ben dat. We hebben de afgelopen jaren uitstekend met elkaar samengewerkt. Ik zal haar erg missen.”

Van Ameijde heeft nog geen nieuwe baan. “Ik blijft uiterlijk tot eind dit jaar beschikbaar voor de gemeente. Daarna ligt mijn professionele toekomst open en ga ik een nieuw avontuur aan.” Het streven is dat er voor het vertrek van Van Ameijde een nieuwe gemeentesecretaris is. De werving van de nieuwe gemeentesecretaris start binnenkort en loopt via Castanho.nl.