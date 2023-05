Avondvierdaagse voor Ameide en Tienhoven aan de Lek start op 30 mei

AMEIDE/TIENHOVEN AAN DE LEK • De Avondvierdaagse voor Ameide en Tienhoven aan de Lek wordt dit jaar gelopen op dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni 2023.

Dit jaar is er voor het eerst een Kabouterroute. Deze route is 2,5 km en is bedoeld voor de kleine wandelaars/speurneuzen. De route is geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Het startpunt van alle routes is Het Spant, Liesveldweg 67, Ameide. Voorinschrijven kan op dinsdagmiddag 30 mei van 14.30 uur tot 17.00 uur. Graag contant betalen. De starttijden voor 2,5 km en 10 km zijn tussen 18:15 en 18:30 uur en voor 5 km tussen 18:30 en 18:45 uur.

Op vrijdag loopt men de rondgang door het dorp achter de muziek aan, verzorgd door het welbekende BLAF kapel uit Ameide. De organisatie hoopt op veel deelnemers en gezelligheid.