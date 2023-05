De Doetse Triathlon op zaterdag 10 juni in Giessenburg gaat door

GIESSENBURG • De Doetse Triathlon op zaterdag 10 juni in Giessenburg voor 15+ (individueel en teamverband) gaat door. Alleen voor de kidsronde zijn nog niet genoeg aanmeldingen binnen.

“Er is gehoor gegeven aan onze oproep eind april. We hebben het minimumaantal deelnemers bereikt om het sportieve evenement in samenwerking met Beter Doen, Extra Running en de Oranjebrigade te organiseren”, zegt Mariëlle de Bruijn namens de Doetsekom enthousiast.

“Het deelnemersveld is gevarieerd. Vanuit De Lange Wei hebben zich diverse collega’s in teamverband ingeschreven voor de achtste triathlon, maar ook jonge talenten, fanatieke sporters, recreanten uit de regio en een deelnemer uit Zwitserland zijn in training om op zaterdag 10 juni aan de start te verschijnen.”

“Voor de kidsronde zijn op dit moment helaas nog niet voldoende aanmeldingen binnen”, vervolgt Mariëlle. “Daarom een laatste oproep, zodat we ook dit onderdeel op 10 juni kunnen organiseren. De gratis kids editie is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar die het een uitdaging vinden om 150 meter te zwemmen, 4 kilometer te fietsen en 1,2 km (hard) te lopen. Vooraf inschrijven is een must.” De start is om 09.30 uur.

Een achtste triathlon (500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen, 5 kilometer lopen) voor de volwassenen is zeker niet alleen voor ‘die hard’ sporters en fanatieke alleskunners. Met een schoolslag zwemmen is bijvoorbeeld ook toegestaan.

De eerste run voor 15+ deelnemers (individueel en teams) start vanaf 11.00 uur. Mochten er nog meer aanmeldingen binnenkomen naar aanleiding van deze berichtgeving, dan organiseert de Doetse Kom mogelijk nog een tweede run om 11.30 uur.

Inschrijven kan individueel voor 20 euro of als team van twee of drie voor 25 euro. Inschrijven kan tot 22 mei via www.dedoetsekom.nl. Vrijwilligers om mee te helpen bij de organisatie, zijn ook welkom. Zij kunnen zich aanmelden via info@dedoetsekom.nl.