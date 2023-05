Den Hartog Charging nieuwe laadpaalaanbieder in Molenlanden

MOLENLANDEN • Wethouder Jan Lock en Tim den Hartog van Den Hartog Charging in Groot-Ammers hebben samen hun handtekening gezet onder een nieuwe samenwerking voor het plaatsen van elektrische laadpalen in de gemeente Molenlanden.

Vanaf heden kunnen inwoners hun aanvraag voor een laadpaal in de openbare ruimte bij Den Hartog Charging online indienen. “Wanneer de aanvraag bij ons binnenkomt, zorgen wij dat de juiste stappen genomen worden om zo snel mogelijk een laadpaal bij u in de buurt te plaatsen. We houden u op de hoogte van de ontwikkeling en zorgen samen met de gemeente voor een snel realisatie proces”, aldus Tim den Hartog van Den Hartog Charging.

Uitdaging

Toen de oude exploitant Allego vorig jaar maart de samenwerking met diverse gemeenten, waaronder ook Molenlanden, opzegde, stond de gemeente voor een uitdaging. Zowel uitstaande aanvragen als nieuwe aanvragen voor laadpalen in de openbare ruimte moesten on hold en op een wachtlijst.

“Niet ideaal, en zeker niet voor een gemeente die duurzaam beleid hoog in het vaandel heeft. We zijn dan ook heel trots en blij met deze nieuwe laadpalen exploitant. Dat Den Hartog Charging gevestigd is in onze eigen gemeente, is natuurlijk helemaal prachtig. Samen op weg naar een duurzaam Molenlanden”, vertelt wethouder Jan Lock van duurzaamheid en klimaat.

Ook Den Hartog Charging is blij met de samenwerking. Het bedrijf heeft al flinke stappen gemaakt binnen de energietransitie en hoopt met deze nieuwe stap ook iets te kunnen betekenen voor de eigen gemeente. Ook in Molenlanden zijn veel inwoners voor het opladen van hun elektrische voertuig afhankelijk van een laadpaal in de buurt. Op www.denhartogcharging.nl vindt de consument alles over elektrisch rijden en het aanvragen van een laadpaal in de openbare ruimte.

Inwoners die het afgelopen jaar een aanvraag voor een publieke laadpaal hebben ingediend zijn inmiddels door de gemeente op de hoogte gebracht. Allego blijft het beheer en onderhoud verzorgen van de huidige laadpalen. Bij storingen kunnen inwoners het telefoonnummer bellen dat op de laadpaal vermeld staat.

Duurzame samenwerking

Naast Den Hartog Charging gaat de gemeente de komende tijd met meer aanbieders van laadpalen in gesprek, zodat aanvragen straks nog sneller uitgevoerd kunnen worden. De gemeente verleent voor de aanvragen alleen de verkeersvergunning; het plaatsen van de palen, beheer, onderhoud én afspraken met Stedin voor het leveren van de elektriciteit loopt via de exploitanten.

Door meerdere exploitanten aan zich te binden hoopt de gemeente het plaatsen van meer laadpalen in de publieke ruimte te versnellen en wachtlijsten snel weg te werken. Helaas is de wachttijd voor een groot gedeelte ook afhankelijk van de netbeheerder, die niet altijd voldoende netcapaciteit heeft. Daar hebben exploitanten niet altijd invloed op.