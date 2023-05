Bijeenkomst Longpunt in Dordrecht over leven met chronische longziekte

24 minuten geleden

Nieuws 111 keer gelezen

DORDRECHT • De eerste editie van het Longpunt die plaatsvindt plaatsvindt sinds de COVID-pandemie wordt gehouden op maandag 22 mei van 14.00 tot 16.00 uur in Het Spectrum De Sterrenlanden aan de Minnaertweg 4 in Dordrecht.

Er wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen voor iedereen met een longaandoening. Daarnaast is er ruimte voor een interactief samenzijn en het delen van ervaringen en vragen. Het Longpunt is een periodieke bijeenkomst van het Longfonds voor chronische longpatiënten, hun partners/mantelzorgers en zorgverleners uit de regio. De bijeenkomsten worden mede verzorgd door het Albert Schweitzer ziekenhuis en Het Spectrum.

De entree is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wordt vanwege catering wel op prijs gesteld, via een e-mail naar longpuntdordrecht@gmail.com. Bezoekers wordt dringend gevraagd om geen geurtjes te dragen (parfum, aftershave) omdat sommige longpatiënten het daar extra benauwd van kunnen krijgen.