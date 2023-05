Qbuzz kiest voor meer veiligheid door inzet bodycam

37 minuten geleden

REGIO • Vanaf deze week dragen ook veiligheidsmedewerkers van Qbuzz in vervoersgebieden Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem en in Utrecht een bodycam. Hiermee kunnen ze beelden maken van bedreigende of gevaarlijke situaties.

In verschillende pilots werd duidelijk dat de meeste mensen zich geremd voelen als zij worden gefilmd en hun gedrag aanpassen. Dat geeft een de-escalerende werking en draagt bij aan een groter gevoel van veiligheid en het voorkomen van mogelijke incidenten.

De BOA’s en stewards die de bodycam bij zich hebben, activeren deze vanuit de stand-by modus in situaties die dreigen te escaleren. Voor activatie wordt er altijd een waarschuwing gegeven. Voor het bewaren en bekijken van de opgenomen beelden gelden strikte regels. Opnames worden 28 dagen bewaard en daarna vernietigd.

De camera van de bodycam staat standaard op stand-by. In deze stand neemt de bodycam beeld en geluid op, maar deze worden niet opgeslagen. Als er niks aan de hand is, worden deze beelden in stand-by telkens overschreven.

Bodycams spelen in op de ontbrekende factor in het huidige cameratoezicht. Niet alle plekken in het openbaar vervoer zijn voorzien van camera’s. Denk aan de zogenaamde ‘blinde plekken’ op stations en aan de belemmering van zichtlijnen door obstakels of personen. De bodycams kunnen een belangrijke aanvullende rol spelen in de waarheidsvinding en de bewijslast bij incidenten.