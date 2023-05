Molenlanden: ‘Verzoek zonnepanelen op kerkdak in Kinderdijk nog in beraad’

1 uur geleden

Nieuws 138 keer gelezen

KINDERDIJK • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft nog geen definitieve beslissing genomen over het toestaan van zonnepanelen op het dak van de Hervormde kerk in Kinderdijk.

Dat meldt het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen die het CDA vorige week hierover stelde. Volgens het CDA had de Hervormde gemeente een telefoontje gekregen dat er geen panelen geplaatst mochten worden op de noordwestelijke zijde van het dak, omdat het hier om een Rijksmonument gaat.

Het CDA beriep zich echter op een verruiming van het beleid omtrent het plaatsen van zonnepanelen, waardoor het mogelijk zou moeten zijn om de panelen te plaatsen op de noordwestelijke zijde van het dak, die vanaf de Molenstraat niet zichtbaar is.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de aanvraag, maar heeft wel advies ingewonnen. Dat is gebeurd bij de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit, die negatief heeft geadviseerd, en bij de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). De RCE heeft in een conceptadvies aangegeven dat zij van plan zijn negatief te adviseren.

“We wachten nog op een definitief advies van de RCE. Zodra dit advies binnen is, zal een besluit volgen op de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning”, meldt het gemeentebestuur. Tegen dit besluit staat een bezwarenprocedure open.

De voorzitter van de gemeentelijke adviescommissie heeft tijdens de vergadering, waar de aanvrager vanuit de Hervormde kerk bij aanwezig was, uitgelegd dat er negatief geadviseerd zou worden op het voorstel aan het college. Het is uiteraard aan het gemeentebestuur om uiteindelijk een besluit te nemen op de ingediende aanvraag. Dat is dus nog niet gebeurd.

Er kan zowel van voor het advies van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit als voor de Rijksdienst voor cultureel erfgoed worden afgeweken. Het college zal hier een zeer goede motivering voor nodig hebben.

De Hervormde kerk van Kinderdijk wil 32 zonnepanelen plaatsen op het dak, om in de winterperiode de kerk elektrisch te kunnen verwarmen.