Meerkerkers Wim en Gerdi de Jong kregen een lintje: ‘Je staat eigenlijk nooit stil bij wat je allemaal doet’

8 minuten geleden

Nieuws 52 keer gelezen

MEERKERK • Wim (71) en Gerdi (70) de Jong werden twee weken terug tijdens de jaarlijkse Lintjesregen onderscheiden en mogen zich ‘Lid in de orde van Oranje-Nassau’ noemen. De inwoners van Meerkerk kregen hun lintje uit handen van burgemeester Sjors Fröhlich en kijken met veel genoegen terug op de bijzondere dag, die heel anders liep dan ze aanvankelijk dachten.

“Onze dochter Jolyn heeft ons om de tuin geleid”, lacht het koppel. “Ze vertelde dat ze voor haar werk een vergaderzaal had afgehuurd bij Van der Valk Vianen, maar dat het hotel een fout had gemaakt waardoor de reservering niet goed was doorgekomen en er vervolgens geen zalen meer beschikbaar waren.”

“Om het goed te maken had ze bonnen gekregen om te komen brunchen met haar man en drie kinderen. Toen ze het verhaal vertelde ontstond het idee dat wij ook mee zouden gaan. Ze noemde drie mogelijke data, waarvan ze al wist dat wij er op twee ervan niet konden. Zo besloten we om op 26 april te gaan, niet wetende wat ons uiteindelijk stond te wachten.”

Gedecoreerd als koppel

Ook eenmaal aangekomen bij het hotel hebben Wim en Gerdi niet direct door wat er aan de hand is. Wim: “We hadden wel door dat het druk was, maar er begon pas te dagen wat er aan de hand was toen we door een met rood-wit-blauwe ballonnen versierde hal liepen. Sjors Fröhlich, die ik vroeger nog voetbaltraining heb gegeven, heette ons welkom bij de ingang van de zaal en toen zag ik aan een tafel een ballon met Gerdi haar naam erop. Ik dacht dus: zij krijgt een lintje. Pas daarna zag ik dat er ook één was met mijn naam erop. Heel bijzonder om als koppel gezamenlijk een lintje te ontvangen.”

Dat benadrukt Fröhlich ook in zijn toespraak, zo vaak komt het immers niet voor dat een stel tegelijkertijd wordt gedecoreerd. De burgemeester soms in zijn voordracht op wat Wim en Gerdi allemaal voor de samenleving hebben betekend. Zo was Wim marktmeester van de jaarmarkt in het dorp, is hij nog altijd voorzitter van de buurtvereniging Julianastraat en is hij eveneens nog actief bij voetbalclub SV Meerkerk. Gerdi is penningmeester van zowel de buurtvereniging als koor Pro Deo. Bovendien zet het koppel zich al vanaf 1991 in voor de Ichtuskerk, onder meer als preekvoorziener en jeugdouderling.

“En dan waren er nog wel een aantal werkzaamheden die we wel hebben gedaan, maar die niet op het lijstje stonden”, vertelt Wim. “Als het zo opgesomd wordt wat je allemaal hebt gedaan, heb je eigenlijk pas door dat het best veel is geweest. Wanneer je gewoon bezig bent met de dagelijkse dingen sta je daar helemaal niet bij stil.”

Van jongs af aan

Gerdi vult aan: “Wij hebben het ook beide van huis meegekregen om je steentje bij te dragen. Ik was zelf de oudste van zeven kinderen thuis en mijn moeder deed ook van alles. Ze zat in het schoolbestuur, was betrokken bij zwemlessen en zat in het bestuur van de EHBO-vereniging, waar ik later ook in kwam te zitten. Het is ons eigenlijk voorgeleefd, laat ik het zo zeggen.” Wim beaamt dit. “Mijn vader ging om kwart over vijf van huis om te gaan werken en was om kwart voor zeven weer thuis. Vervolgens had hij ‘s avonds nog kerkraad. Zo kwam het dat ik ook op jonge leeftijd al mee ging om te helpen bij sommige activiteiten waarbij hij betrokken was.”

Hoopvol over de toekomst

Waar Wim en Gerdi dus al vroeg hun vrijwillige handen uit de mouwen staken, is dat vandaag de dag lang niet bij alle jongeren het geval. “En dat terwijl sommige instanties zoals de Voedselbank misschien nog wel nooit eerder zo nodig waren als nu”, aldus Wim.

“Ik ben echter hoopvol gestemd over te toekomst. Ik heb dit ook benoemd bij de uitreiking van mijn lintje: Ik geloof niet dat jeugd vandaag de dag minder betrokken is dan in onze tijd. We moeten ons alleen afvragen of we ze op de juiste manier benaderen. Volgens mij moeten we ze geen dingen opleggen, maar vragen waar ze tijd voor hebben en wat ze wél zouden willen doen. Ik zie bij mij mijn eigen kleinkinderen ook hoe groot de stapels huiswerk tegenwoordig zijn en natuurlijk heeft dat voorrang. Maar als we jeugd op een positieve manier benaderen ben ik ervan overtuigd dat we ze kunnen enthousiasmeren.”