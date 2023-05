Theater De Willem presenteert programma voor seizoen 2023-2024

PAPENDRECHT • Het nieuwe theaterprogramma voor seizoen 2023-2024 van Theater De Willem staat online op www.theaterdewillem.nl. Theaterdirecteur Erik Groeneweg heeft opnieuw een bijzonder, verrassend en mooi programma voor iedereen samengesteld. Kaarten reserveren kan vanaf maandag 22 mei 09.00 uur.

Het nieuwe programma bevat zo’n honderd voorstellingen van talent van nu en eerder. Vooral op het gebied van cabaret is er bijzonder veel talent bijgekomen. “Laat je eens verrassen door onder andere Lotte Velvet, N00B, Thjum Arts of Blauwe Vinkjes, stuk voor stuk prijswinnaars”, meldt Theater De Willem.

Maar natuurlijk staan vertrouwde namen als Tineke Schouten, Paul de Leeuw, Lenette van Dongen, Slagerij van Kampen en Huub Stapel ook op het podium van De Willem. Extra trots is het theater op een aantal bijzondere voorstellingen, zoals het concert waarmee Waylon het seizoen opent, De Komedie over een Bankoverval van Jon van Eerd en de twee Moordmysteries; een uniek nieuw theaterconcept, een soort Cluedo en Escaperoom in één.

Ook aan de kleintjes is gedacht, zo komen Bing, Bumba, Juf Roos, Fien en Teun en Buurman en Buurman langs, maar ook Social Squad, Pietje Bell en Mees Kees.

Kaarten reserveren voor het nieuwe seizoen kan vanaf maandag 22 mei. Dan start om 09.00 uur de kaartverkoop voor alle voorstellingen op www.theaterdewillem.nl. Het is vanaf dan uitsluitend mogelijk online via de website te reserveren of via het bestelformulier uit de brochure.