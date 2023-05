ingezonden mededeling

Optimaal gebruik maken van het mooie weer? Dat doe je met deze 5 tips

di 9 mei 2023, 12:12

Het is niet altijd mooi weer in Nederland. Vaak kletst de regen tegen de ruiten en moeten we het doen met Netflix, spelletjes en andere vormen van vermaak binnenshuis. Als we kijken naar de ontwikkeling in temperatuur van de afgelopen jaren zien we wel dat het steeds vaker wel lekker warm is buiten.

Daarom is het belangrijk dat we maximaal gebruik maken van het mooie weer als het er is. In dit artikel lees je de 5 manieren hoe je op het warme weer in kan spelen en goed voorbereid bent als het om de hoek komt kijken.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn tegenwoordig steeds populairder. Ze zijn zeker op de lange termijn financieel voordelig en er zijn steeds meer vormen van zonnepanelen die ervoor zorgen dat ze minder opvallen. Een groot voordeel van het feit dat we in Nederland jaarlijks gezien meer zonuren hebben, is dat we meer rendement kunnen halen uit deze vorm van groene energie. Vraag daarom eens wat offertes op voor het laten installeren van zonnepanelen montagesysteem plat dak.

Ontwikkel je groene vingers

Een andere goede investering is het aanleggen van een moestuin. Hier heb je tegenwoordig niet eens een tuin voor nodig. Er zijn namelijk zelfs kleine kassen beschikbaar die ook prima op het balkon kunnen. Nu het kwik steeds minder vaak tot onder het nulpunt daalt betekent dat dat planten het makkelijker hebben. Begin daarom met het kweken van groente en fruit, dan bespaar je ook nog eens op je boodschappen!

Buitenklusjes

Er zijn altijd klusjes rondom het huis die je niet kunt doen als het regent. Denk bijvoorbeeld aan tuinieren, de ramen lappen en de veranda schilderen. Zorg er daarom voor dat je goed voorbereid bent als het zonnetje schijnt. In het geval van het schilderen kan je alvast verf, kwasten en andere benodigdheden in huis halen. Zo kan je meteen aan de slag en pak je ook de klusjes mee die alleen met goed weer gedaan kunnen worden.

Lees een goed boek

Natuurlijk is het ook heerlijk om te ontspannen als het warm is buiten. Veel mensen houden wel van lezen, maar komen hier door hun drukke leven niet aan toe. Bedenk daarom of jij nog ergens een boek hebt liggen dat echt nog een keer uit moet. Zet een comfortabele stoel buiten of breng een bezoekje aan je lokale park.

Maak een lijstje

Om te voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet als het eenmaal lekker weer is, is het aan te raden om een lijstje te maken met to do’s die zich goed verlenen voor de hogere temperaturen. Dit kunnen klusjes zijn die hierboven al zijn genoemd, maar het is vooral leuk om dingen op te schrijven die je graag zou willen doen. Ga bijvoorbeeld een keer wandelen met alpaca’s of bezoek een stad in Nederland waar je nog niet geweest bent. Hopelijk heb je iets aan deze 5 tips en neem je ze ter harte. Dus wat word het? Ga je een moestuin beginnen, lees je er een boek bij of laat je zonnepanelen monteren?