Rotterdam ontmoet Noordeloos bij expositie Chris Sommer, Josien Damen en Pallotti in het Depot

1 uur geleden

Nieuws 157 keer gelezen

ROTTERDAM/NOORDELOOS • Stad en platteland komen samen in ‘Legacy Nuovo’ in het Depot, met werken van de Alblasserwaardse kunstenaars Chris Sommer, Josien Damen en Pallotti.

Sieraden, keramiek en ‘werelden’ van kunststof; afwisselend is de tentoonstelling ‘Legacy Nuovo’ zeker. ‘Ambacht en eigenzinnigheid komen samen, verfrissend en toegankelijk’, zoals te lezen valt op de bijbehorende website. ‘Een moment van ontmoeting tussen mensen en maker, traditie en revolutie, stad en platteland.’

Om dat laatste duo toe te lichten: met Chris Sommer, Josien Damen en Pallotti maken de bezoekers van de expositie kennis met drie kunstenaars die wonen in of hun wortels hebben in Noordeloos. De eerste twee namen het initiatief om dit evenement op te zetten.

“Zij vroegen mij om aan te sluiten”, vertelt Pallotti, die als Nathan de Bruijn geboren werd en opgroeide in Noordeloos. “Voor mij was dit een prachtige kans om op zo’n podium mijn werken te kunnen laten zien. Bijzonder is daarnaast dat we alle drie uit de Alblasserwaard komen, maar in ons werk ons veel meer op de wereld daarbuiten richten.”

Nalatenschap

De naam ‘Legacy Nuovo’, nieuwe erfenis of nalatenschap, is de rode draad voor de drie kunstenaars. “De vraag die wij stellen aan onszelf en aan de bezoekers is: ‘Wat laat je achter?’ Is het de moeite waard om het te bewaren voor het nageslacht? De zaal waarin wij exposeren is vernoemd naar de heer Coert, vele jaren degene die voor museum Boijmans van Beuningen het depot waarin kunstwerken werden bewaard onder zijn hoede had. Dat sluit heel mooi aan bij onze expositie.”

Het spreekt vanzelf dat Pallotti, Chris Sommer en Josien Damen hun dorps- en streekgenoten komend weekend graag verwelkomen. “Een groot voordeel is dat onze werken toegankelijk zijn, de drempel is laag. Dat geldt zeker niet voor iedere kunstenaar. Zelf vind ik dat juist wel van groot belang; bij mijn werken durf ik wel te zeggen dat zelfs voor kinderen aantrekkelijk zijn.”

Gratis

‘Legacy Nuovo’ is te zien in de Coertzaal van het Depot van museum Boijmans van Beuningen. op vrijdag 12, zaterdag 13 (11.00 tot 19.00 uur) en zondag 14 mei (11.00 tot 17.00 uur). De entree is gratis. Info: legacynuovo.com.