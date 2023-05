Wethouder Bram Visser koopt abonnement voor De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op zaterdag 6 mei, voorafgaand aan de Open Dag, heeft wethouder Bram Visser een seizoensabonnement gekocht voor zwembad De Dompelaar. Tijdens zijn toespraak tot het nieuwe Dompelaar Team en de aanwezige vrijwilligers, erkende Visser de uitdagende weg naar de oprichting van de nieuwe exploitatiestichting en prees hij de gemeenschapszin en saamhorigheid van de gemeenschap in Groot-Ammers.

Visser benadrukte dat het succes van de nieuwe exploitatiestichting te danken is aan hun inzet en betrokkenheid. Hij bedankte hen hartelijk en memoreerde de woorden: “Het is fantastisch om te zien dat het gelukt is. Want het kan uiteindelijk niet zonder jullie. Ik kan als politiek bestuurder wel zeggen dat we iets willen, maar hier in Groot-Ammers toont de gemeenschap echt haar verbondenheid en saamhorigheid. Als je samen iets wilt, dan krijg je dat ook voor elkaar.”

Hoewel hij zelf geen fervente zwemmer is, besloot Visser ter plekke een abonnement aan te schaffen om zijn steun te tonen aan zwembad De Dompelaar. Na afloop van zijn toespraak deelde de wethouder bloemen uit aan de toezichthouders, kioskmedewerkers en de vele andere vrijwilligers als blijk van waardering voor hun inzet.

Visser wenste de vrijwilligers en het Dompelaar Team een prachtige zomer toe en hoopte op een groot aantal bezoekers. Hij benadrukte het belang van het zwembad voor de gemeenschap en het potentieel om een centrale ontmoetingsplaats te worden voor inwoners van alle leeftijden.

Het seizoen van zwembad De Dompelaar is begonnen en belooft een geweldige ervaring te worden voor alle bezoekers. Het zwembad biedt diverse faciliteiten en activiteiten, waaronder zwemlessen, recreatief zwemmen en andere watergerelateerde evenementen.