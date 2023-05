Molenlanden lanceert speciaal abonnement voor verduurzamen van woningen

1 uur geleden

MOLENLANDEN • Om het verduurzamen van woningen makkelijker en aantrekkelijker te maken introduceert gemeente Molenlanden EBAB: het EnergieBesparingsAbonnement.

Met de introductie van EBAB wil de gemeente woningeigenaren ontzorgen en (financieel) ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Voor de uitvoer van het Energiebesparingsabonnement werkt gemeente Molenlanden samen met WoonWijzerWinkel Rivierenland en WOAB Kenniscentrum. Wethouder Jan Lock tekende hiervoor recent de samenwerkingsovereenkomst. “Met deze extra ondersteuning wil de gemeente bijdragen aan het financiële en sociale welzijn van inwoners en gemak bieden bij de complexe opgave van het verduurzamen van woningen. Samen met de WoonWijzerWinkel Rivierenland en het WOAB Kenniscentrum kunnen we die hulp echt bieden en maken we het voor woningeigenaren in Molenlanden makkelijker om hun woning snel te verduurzamen”, aldus wethouder Jan Lock.

Het voordeel van het EBAB is dat woningeigenaren hun woning kunnen verduurzamen zonder dat het hen meer gaat kosten. Een adviseur geeft na een vrijblijvend intakegesprek een onafhankelijk advies en hulp bij het verduurzamen, ook financieel.

Woningeigenaren in gemeente Molenlanden met een woning met energielabel C, D, E, F of G komen in aanmerking voor het abonnement. Woningeigenaren met energielabel A of B kunnen ook mee doen, maar bij beter geïsoleerde woningen ligt het voor de hand dat de maandlasten mogelijk wel iets zullen stijgen.

Voor meer informatie: www.duurzaam.molenlanden.nl.