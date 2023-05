• Vrijwilligers in het voorhuis van de Gijbeland Boerderij in Bleskensgraaf.

Raad Molenlanden kan nog geen klap geven op nieuwe versie cultuurbeleid

8 minuten geleden

Nieuws 46 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden kan nog niet tot overeenstemming komen over het cultuurbeleid. Met name Doe mee! Molenlanden, CDA, ChristenUnie en Progressief Molenlanden hadden nog veel vragen en opmerkingen.

Het 55 pagina’s tellende document van het cultuurbeleid, dat dinsdag ter discussie stond, beschrijft de huidige stand van zaken van de cultuur in Molenlanden en benoemt de evenementen die nu op de culturele agenda staan, zoals de Fokveedag en Molenpop. Ook worden locaties beschreven waar cultuur te vinden is in Molenlanden. De belangrijkste onderlegger in het document is de stelling dat cultuur iets is dat moet verbinden. Ook cultuureducatie en participatie hebben een plek in het beleid. Er worden onderzoeken voorgesteld om cultuur te ondersteunen en versterken.

“Cultuur is een breed begrip: voor de één is dat een zeepkistenrace, voor de ander een poppodium”, concludeerde raadslid Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden) dinsdagavond na afloop van het debat. Zo gevarieerd als cultuur is, zo gevarieerd waren ook de conclusies vanuit de politiek op het voorgestelde cultuurbeleid. Vond de ene partij het beleid bijvoorbeeld een goed leesbaar stuk, noemde de volgende het een herhaling van zetten en een langdradige versie van een eerdere variant.

Het cultuurbeleid was in februari ook al een uitvoerig bespreekpunt tijdens een commissievergadering. Toen werd wethouder Johan Quik terug naar de tekentafel gestuurd. “Heel tevreden”, is de VVD met de tweede versie van het document. Ook de SGP toonde zich blij met het “gedegen stuk”; maar daar konden de andere partijen zich niet of slechts ten dele bij aansluiten.

Vrijblijvend en oeverloos

Het CDA vindt het document, dat kaders moet stellen, onmeetbaar, betoogde Maarten Klink. “Er worden 23 onderzoeken voorgesteld, het woordje kan komt 43 keer voor, kunnen 46 keer en het woordje mogelijk 26 keer. Er zit daarmee iets vrijblijvends en iets oeverloos in.”

De ChristenUnie en Progressief Molenlanden missen met name vernieuwing. “Dit beleid ademt: zo zijn onze manieren in Molenlanden en we willen dat iedereen die leert kennen en daaraan meedoet”, stelt Mirjam Muis (CU). “Dit is onze identiteit en als je in Molenlanden woont is dit waar je naar kunt spiegelen, waar je je naar kunt vormen.”

Ook met name Doe Mee! Molenlanden was nog niet te spreken over dit beleidsstuk. “Cultuur is meer dan muziek en archeologie”, besloot Naomi Kok haar betoog, waarin ze met name haar teleurstelling uitte over het ontbreken van jongeren in het voorgelegde beleid. “Voor de jongeren in Molenlanden zie ik nu geen toekomst als het gaat om cultuur. Het college laat niet blijken zich te willen inzetten om jongeren van een beter aanbod te voorzien. Dan heb ik het niet over jeugd en kinderen die door schooleducatie cultuur leren kennen.”

Professionele kunst

Bovendien wilde inspreker Claudia van Rooij, oprichter van het Haute Cultuurhuis in Langerak, voorafgaand aan het debat een lans breken voor professionele kunst. “Er wordt vooral ingezet op participatie, wat heel mooi is. Maar willen we mensen echt raken dan hebben we ook professionele voorstellingen nodig. Dat mensen op een laagdrempelige manier bijvoorbeeld kennis kunnen maken met echte muziek, gespeeld door goede musici. Dat mis ik hier, als we mensen dat mee kunnen geven, is er aanwas voor talent.”

Wethouder Johan Quik erkende dat de professionele kunst in de regio op een laag pitje staat, maar is het er niet mee eens dat het cultuurbeleid daarin tekort komt. “Aan het eind zit ook opgenomen dat we initiatieven hiervoor van de grond willen trekken. De inwoners willen we juist laten kennis maken met professionele kunst. We gaan kijken hoe we dat verder kunnen brengen.”

Sommige raadsleden misten een proactieve houding. “De identiteit dat die zo afgebakend is, het benauwt een beetje”, stelde Muis. “Alles moet participatie ademen en daarmee beperk je je ook.”

Wethouder Johan Quik: “We faciliteren als er initiatiefnemers komen, maar wij zijn geen gemeente die een grootschalig evenement organiseert: dat zit niet in onze genen en niet in ons proces.”

Hoewel de diverse politieke partijen met het vorderen van het debat elkaar beter leken te begrijpen en dichter bij elkaar kwamen, is het nog niet duidelijk wat er met het document gaat gebeuren. Dat betekent dat de raadsleden zich de komende weken gaan buigen over een motie of amendement waarmee ze focus aanbrengen in de discussie: wat zijn de keuzes die gemaakt gaan worden en wat heeft prioriteit? Tijdens de raadsvergadering van 25 mei wordt het cultuurbeleid weer besproken.