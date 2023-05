10.000 producten ingezameld met Voedselbankjes in Giessenburg

1 uur geleden

Nieuws 164 keer gelezen

GIESSENBURG • Ze staan er inmiddels ruim een half jaar en zijn al niet meer uit het straatbeeld weg te denken: de Voedselbankjes. In de afgelopen week is de mijlpaal bereikt van 10.000 ingezamelde producten.

“We hadden niet durven hopen dat het zo goed zou gaan lopen. Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen dit initiatief steunen door producten te geven”, laten de organisatoren weten.,

In het najaar van 2022 zijn de bankjes gebouwd door een grote groep vrijwilligers. De bankjes zijn gebouwd van sloophout, met name van pallets, en zijn voorzien van een opklapbare zitting. In de plastic bak in het bankje kunnen de artikelen voor de Voedselbank worden achtergelaten.

Verspreid over het dorp staan nu 25 Voedselbankjes, waaronder bij de Albert Heijn, Deelcafé de Buuf, Miek-Kado, de kerken en in voortuinen van huizen.

De producten worden wekelijks door een groep vrijwilligers verzameld en afgeleverd bij de Voedselbank in Arkel. Hier worden de producten weer verdeeld over de voedselpakketten, die wekelijks rondgebracht worden in de omgeving. Gemiddeld komen er zo’n 300 tot 350 producten per week binnen via de bankjes.

De extra producten komen goed van pas, want de Voedselbank heeft het afgelopen jaar een enorme toename van 40% gezien in het aantal gezinnen die zij steunen. Daarom zijn initiatieven als de Voedselbankjes van grote waarde.

Op deze manier dragen de bewoners van Giessenburg een steentje bij aan het waardevolle werk wat de Voedselbank in Arkel doet in de regio.