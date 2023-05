Dankavond 45-jarig jubileum organist Marco de Keizer uit Oud-Alblas in Grote Kerk Dordrecht

DORDRECHT/OUD-ALBLAS • Tijdens een Dankavond in de Grote Kerk van Dordrecht wordt vrijdag 2 juni stilgestaan bij het 45-jarig jubileum van organist Marco de Keizer uit Oud-Alblas.

Het Ermelo’s mannenkoor brengt samen met diverse musici een pallet aan dankliederen ten gehore. Naast Marco de Keizer, die het kam-orgel bespeelt, zullen bekende musici hun medewerking verlenen. Martin Zonnenberg zal de vleugel bespelen en samen met dwarsfluitiste Marjolein de Wit de koor- en samenzang begeleiden.

Violiste Laura van der Stoep vervult met een strijkersensemble van Ars Musica een verrassende muzikale rol. Arie de Rover verzorgt de meditatie. Aanvang 20.00 uur, gratis entree. Wel is er een collecte.

Dankbaarheid

Tijdens deze avond wordt stilgestaan bij het 45-jarig organistenjubileum van Marco de Keizer. ‘Met grote dankbaarheid kijkt hij terug op de jaren waarin hij het orgel heeft mogen bespelen tijdens de kerkdiensten als begeleiding van de gemeentezang’, stellen de organisatoren. ‘Daar ligt zijn passie: mensen inspireren om te zingen.’

In 1978 is Marco - op 12-jarige leeftijd - begonnen als organist van de hervormde IJsseldijkkerk in Krimpen aan den IJssel (1978-1988). Daarna volgden Berkenwoude (1981-2014) en Alblasserdam (1994-2008). Op dit moment is hij één van de vaste organisten in de hervormde gemeentes van Goudriaan (2001- heden) en Oud-Alblas (2010-heden).

Voor meer informatie en reserveren: www.dankavond.nl.