Lek en Waard wonen renoveert 39 seniorenwoningen in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND ? Lek en Waard Wonen is gestart met de renovatie en het verduurzamen van 39 seniorenwoningen in Nieuw-Lekkerland.

De 39 woningen aan de Schoonenburglaan, Albrechtstraat en Floris V straat worden grondig aangepakt. Ze worden volledig geïsoleerd. Dit gebeurt bij het dak en de gevels van buitenaf. Ook wordt onder de woningen bodemisolatie aangebracht. In de woningen wordt mechanische ventilatie aangebracht. Daarnaast krijgen de bewoners de mogelijkheid om elektrisch te gaan koken. Als laatste worden de woningen voorzien van zonnepanelen. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de woningen energiezuinig worden en betaalbaar blijven voor de langere termijn.

Naast de verduurzamingswerkzaamheden worden de woningen ook in een nieuw jasje gestoken. Zo worden er nieuwe dakpannen gelegd en worden de gevels voorzien van stucwerk en houten gevelbekleding. Ook worden de voordeuren en het hang- en sluitwerk vervangen. Tot slot krijgen alle kozijnen een nieuwe kleur. Hierdoor ontstaat er weer een aantrekkelijke, leefbare woonomgeving met een moderne uitstraling.

Lek en Waard Wonen is blij dat de werkzaamheden nu gestart zijn. “Binnen afzienbare tijd genieten de bewoners van een hoger wooncomfort en een lagere energierekening”. Tijdens de werkzaamheden kunnen de bewoners in hun woning blijven wonen.

Door de hoge energieprijzen is het belangrijk dat woningen geïsoleerd en verduurzaamd worden. Lek en Waard Wonen is zich hiervan bewust. In de komende jaren treft de corporatie soortgelijke verduurzamingsmaatregelen in andere woonkernen. Voor meer informatie: www.lwwonen.info.