Weekend speciaal voor jongeren met NAH

REGIO • Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert een weekend waarbij jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) uit de regio Vijfheerenlanden, Molenlanden, Drechtsteden en Gorinchem, ontspannen kunnen ervaren hoe het is om er even uit te zijn, om actief te zijn en te ontspannen met lotgenoten.

Het weekend vindt plaats op 4 en 5 november 2023 in het Van der Valk Hotel Avifauna in Alphen aan de Rijn. Tijdens dit georganiseerde weekend zijn de jongeren met NAH in de gelegenheid om twee dagen actief te zijn op het gebied van positieve gezondheid, overprikkelingen (zicht krijgen op de samenhang van communicatie, stemming en gedrag) en waar je kracht ligt.

Er worden masterclasses gegeven, speciaal samengesteld voor NAH-getroffenen en verzorgd door een ervaringsdeskundige coach met jarenlange ervaring in begeleiding en coaching van NAH-getroffenen. Daarnaast kunnen er nieuwe contacten gelegd worden met leeftijds- en lotgenoten. Dit alles in een prikkelarme omgeving waar rekening wordt gehouden met overprikkelingen van geluid, licht en belastbaarheid van deze jongeren.

Tijdens het weekend zijn er ook ervaringsdeskundige begeleiders/vrijwilligers van Stichting NAH-Vraagwijzer aanwezig. De jongeren krijgen tijdens dit tweedaags programma handvaten mee, waarmee ze thuis (verdere) invulling kunnen geven aan hun leven met NAH. Voor zowel op korte als lange termijn, rekening houdend met hun persoonlijke wensen en mogelijkheden. Als deelnemer ervaren ze door dit initiatief begrip, (h)erkenning, ondersteuning en ontspanning. Dit bevordert ook hun welzijn en zelfredzaamheid.

Aanmelden kan tot 31 augustus via: https://nahvraagwijzer.nl/jongerenweekend-2023-aanmelden. De eigen bijdrage is 125 euro per persoon. Dit is inclusief verblijf in een eigen kamer (één overnachting), inclusief ontbijt en lunch, een diner, de masterclasses en gratis entree Avifauna zondagmiddag na de afsluiting.

Crowdfunding

Om dit weekend mogelijk te maken, is Stichting NAH-Vraagwijzer mede afhankelijk van donaties en giften. Wie een steentje wil bijdragen, kan dat doen via: https://www.gofundme.com/f/Jongeren-met-NAH-Weekend.

De NAH-Vraagwijzer is het ‘loket’ waar je als NAH-zorgvrager terecht kunt voor advies en informatie over de gevolgen en impact van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in het dagelijkse leven.