Af en Toe kunstroute in Ammerstol, Groot-Ammers en Nieuwpoort

REGIO • Op maandag 29 mei tussen 11.00 uur en 17.00 laten méér 43 kunstenaars uit de regio hun werk zien op diverse locaties in Ammerstol, in Groot-Ammers en in Nieuwpoort. Schilderijen, beelden, sieraden, textiel, keramiek en artboxes: alle materialen, kleuren en maten zijn vertegenwoordigd tijdens de Af en Toe kunstroute.

De locaties waar kunst tentoongesteld wordt, zijn te herkennen aan de Af en Toe-vlag die aan de gevel wappert of in de nabijheid van de te bezoeken locatie is geplaatst. Folders met de namen van de deelnemers en horeca onderweg, zullen op de diverse locaties verkrijgbaar zijn, maar ook te downloaden via de website www.afentoe-kunstroute.nl.