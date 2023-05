SP Zuid-Holland start onderzoek naar kosten en verschraling van het OV

38 minuten geleden

REGIO • Met ingang van 1 mei is de SP in de provincie Zuid-Holland gestart met een onderzoek naar de kosten van het openbaar vervoer sinds dit wordt aanbesteed.

De SP wil weten of de bewering klopt dat het openbaar vervoer goedkoper en beter is geworden nu het in handen is van commerciële bedrijven. Ook wil de SP weten welke kosten er gemoeid zijn met het circus van aanbesteden en hoeveel haltes, lijnen en stops er minder zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door oud-SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur, die eerder onderzoek deed voor Milieudefensie en Foodwatch.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst nam het initiatief voor het onderzoek in reactie op signalen uit de provincie: “We horen van alle kanten dat mensen steeds minder goed op hun bestemming kunnen komen. ’s Avonds en in het weekend zijn steeds grotere delen van Zuid-Holland niet bereikbaar met het openbaar vervoer, en soms worden de lijnen helemaal geschrapt of rijden ze nog maar twee keer op een dag. Tegelijkertijd weten we ook dat er heel veel geld verloren gaat aan dure aanbestedingsprocedures. De kosten daarvoor berekenen de bedrijven door aan de klant. Al met al ben ik ervan overtuigd dat er niets klopt van de mooie beloften dat alles beter wordt door marktwerking. Maar zonder onderzoek hebben we geen recht van spreken, en ik ben blij dat Anne-Marie dat secuur en integer in kaart gaat brengen.”

De SP-fractie verwacht de eerste resultaten nog voor de zomer naar buiten te brengen.