Negentiende Truckerstocht door de Alblasserwaard

44 minuten geleden

Nieuws 263 keer gelezen

REGIO • Op zaterdag 13 mei wordt de negentiende Truckerstocht gehouden door de Alblasserwaard, waarbij ongeveer 75 gasten met een verstandelijke beperking in vrachtwagens door de regio gereden worden.

De recent geïnstalleerde burgemeester Jan Willem Boersma zal om 10.45 uur het startsein geven bij Maat Transport op de Edisonweg 43 te Alblasserdam.

Na afloop van de rit hebben wordt een cheque uitgereikt voor de kinderen van de Voedselbank Papendrecht. De bijdrage gaat naar deze kinderen, waarvan de ouders bij de voedselbank zijn aangesloten. Zij krijgen als extraatje rond de zomer een vakantietas met daarin ook een boekenbon.

Route: Alblasserdam Edisonweg, richting Papendrecht over A15, Jan Steenlaan (±11.00 uur), Rembrandtlaan, Vrijheer van Eslaan, Willem Dreeslaan, Pieter Zeemanlaan, Ketelweg, Ouverture, Sliedrecht Craijensteijn (±11.15 uur), Deltalaan, Thorbeckelaan, Rivierdijk, Hardinxveld Giessendam Peulenlaan (±11.30 uur), Thorbeckestraat, Parallelweg, Neerpolderseweg na spoorkruising richting Giessenburg (±11.50 uur), Olivierweg, van Houwelingweg, Kerkweg, Doetseweg, Slingelandseweg, Grotewaard richting Noordeloos (±12.15 uur), N214, Gorissenweg, Zuidzijde Goudriaan, N216 richting Groot Ammers, Wilgenweg Mourik Transport (±12.30uur Lunch). Start (13.30 uur) naar Ambachtsweg, over de Lekdijk : Gelkenes, Voorstraat, Sluis (13.50 uur), Opperstock, Bergstoep, Nieuwe veer Streefkerk (±14.00 uur), Lekdijk, Nieuw Lekkerland Schoonenburglaan (14.15 uur), Dokter Slotstraat, Planetenlaan, Hoogaarslaan, Lekdijk, Kinderdijk (14.30uur), Alblasserdam via Zwarte Paard (14.45 uur), Van Hogendorpweg, Van Eesterensingel, Plantageweg en Oude Torenbrug naar Maat Transport Alblasserdam (ca. 15.00 uur).

Voor meer informatie: www.alblasserwaardsouburgh.lions.nl.