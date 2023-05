Expositie beeldhouwers in landschapstuin in Groot-Ammers

26 minuten geleden

Nieuws 100 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Tijdens de Af en Toe Kunstroute op Tweede Pinksterdag, maandag 29 mei, zijn er aan het Achterland 32 in Groot-Ammers bij gastvrouw Martien Ernste in haar landschapstuin van 11.00 tot 17.00 uur kunstwerken van zeven kunstenaars te zien.

Onder hen is een groep beeldhouwers, die iedere woensdag samenkomt op een beeldhouwlocatie midden in de natuur in Groot-Ammers, Initiator Piet Versteeg voert deze groep aan en hij is trots op de resultaten van de groep en hun verborgen talenten. “Het grote voordeel van werken in een groep is dat je elkaar inspireert, van elkaar gaat leren en je grenzen gaat verleggen. Tijdens deze expositie zie je de verscheidenheid van de kunstwerken onderling en de prachtige eindresultaten.”

De groep die exposeert bestaat uit Bert Berendsen uit Tienhoven aan de Lek. Bert werkt graag in harde steensoorten en maakt abstracte beelden. Gerrit Roelofs uit Genderen combineert het beeldhouwen met de techniek; licht bij zijn beelden zijn geen uitzondering, Ans van Rijn uit Goudriaan is de nestor van het gezelschap. Zij heeft zich verdiept in de Cyclade-kunst en op basis daarvan verrassende beelden gemaakt.

Kennismaken

Marjel van der Merwe uit Papendrecht werkt het liefst met bijzondere steensoorten en haar beelden hebben een bijzondere uitstraling. Piet Versteeg uit Hank zal ook enkele kunstwerken laten zien.

Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens de expositie zelf kennis te maken met het werken in steen. Piet is ook in contact gekomen met Mixed Media kunstenaar Melissa Meulendijks uit Rijswijk (Noord-Brabant). Zij gaat exposeren met haar werken in de garage van de landschapstuin.

De landschapstuin is bereikbaar via het overpad bij aannemersbedrijf De Zeeuw.