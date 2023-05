Vier inwoners van Giessenburg met World Servants naar Nepal

GIESSENBURG • Op 13 oktober dit jaar vertrekken vier vrouwen uit Giessenburg voor twee weken naar Kathmandu in Nepal om daar te bouwen aan klaslokalen.

“Wij doen dit onder de vlag van World Servants, een christelijke organisatie die wereldwijd ‘Servants’ uitstuurt om te bouwen aan verandering”, laten Annette, Corine, Rachel en Leonie weten, die samen de actiegroep Giessenburg – Nepal vormen.

Met een groep volwassenen uit heel Nederland gaan ze in Nepal twee weken bouwen aan klaslokalen in Kathmandu. Een school waar kinderen gelijke kansen krijgen. Door naar school te gaan wordt aan een rechtvaardige toekomst gebouwd. De huidige lokalen bieden onvoldoende ruimte aan alle kinderen en daarom bouwen wij twee extra klaslokalen. “We doen dit samen met de lokale bevolking. Een prachtige ervaring”, vertellen de Giessenburgers.

Het project is een initiatief van de Nederlandse organisatie World Servants. Met World Servants gaan jaarlijks honderden vrijwilligers op reis. In een ontwikkelingsland wordt, samen met de lokale gemeenschap, aan een kliniek, school of sanitaire voorzieningen gebouwd. Het project zorgt niet alleen voor de bouw van zo’n faciliteit, maar ook voor nieuwe kennis en energie in de gemeenschap. Door deel te nemen aan een project, dat in nauw overleg met de plaatselijke organisatie en gemeenschap is opgezet, wordt een bijdrage geleverd om de leefomstandigheden van de gemeenschap structureel te verbeteren.

Iedere deelnemer draagt bij aan de projectkosten door het bijeenbrengen van een eigen deelnemersbijdrage. Hiervan worden onder andere de reis en het verblijf betaald. “Voor de bouwmaterialen is echter veel geld nodig en daarom voeren wij actie.”

Het initiatief kan ondersteund worden via de website: www.geef.ws/giessenburgnepal. Meer informatie over het project is te vinden op www.worldservants.nl/nepal/NE123.