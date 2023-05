Marianne Mourik opent zwemseizoen bij zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op zaterdag 6 mei, voorafgaand aan de open dag, opende Marianne Mourik officieel het nieuwe zwemseizoen 2023 bij zwembad De Dompelaar door de vlag met het nieuwe logo te hijsen.

Marianne Mourik, ambassadeur van het Ammerse zwembad, speelde een belangrijke rol in de feestelijke start van het seizoen. De relatie tussen zwembad De Dompelaar en het bedrijf Mourik gaat terug tot de oprichting van het zwembad, waarbij Johannes Mourik, oom van Marianne Mouriks vader, in 1970 het grondwerk heeft verricht.

Marianne Mourik sprak tijdens de opening vol lof over de langdurige relatie tussen zwembad De Dompelaar en het bedrijf Mourik, en benadrukte het belang van een zwembad als sociale ontmoetingsplek binnen de gemeenschap van Groot-Ammers. Ze vervolgde: “Mijn vader heeft altijd het belang van een zwembad voor de saamhorigheid van het dorp en de gemeenschap van Groot-Ammers ingezien. Hij heeft de ontwikkelingen van De Dompelaar altijd nauwlettend gevolgd en indien nodig financieel ondersteund. Het is voor mij een grote eer om in zijn voetstappen te treden en zijn rol als ambassadeur op me te nemen. Ik wens zwembad De Dompelaar een geweldige toekomst toe, vol met prachtige zomers en vele zwemliefhebbers.”

Met de feestelijke opening van het zwemseizoen 2023 en het hijsen van de vlag met het nieuwe logo, markeerde Marianne Mourik het begin van een nieuw hoofdstuk voor zwembad De Dompelaar. Het zwembad kijkt uit naar een succesvol seizoen vol activiteiten en zwemplezier voor jong en oud.