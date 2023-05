Geslaagde open dag bij zwembad De Dompelaar met ruim 300 bezoekers

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • Met trots kijkt de organisatie van de nieuwe Exploitatie stichting terug op een fantastische open dag bij zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers, waar maar liefst ruim 300 bezoekers aanwezig waren. Er werd een breed scala aan activiteiten aangeboden.

Peter Kwakernaak, voorzitter van Exploitatie Zwembad De Dompelaar: “We zijn ontzettend blij met de geweldige opkomst en kijken terug op een geslaagde dag. Het weer werkte mee en er was voor iedereen wat te beleven. Ook de voorverkoop van abonnementen was een groot succes, waarbij het nieuwe aanbod goed in de smaak viel bij de bezoekers.”

Tijdens de open dag konden zowel opa’s en oma’s als ouders en kinderen kennismaken met zwembad De Dompelaar. De diverse activiteiten en faciliteiten maakten het een dag vol plezier voor het hele gezin. Peter Kwakernaak hoopt dat de Open Dag veel mensen heeft weten te enthousiasmeren om deze zomer te komen zwemmen.

Met het succes van de Open Dag en de grote belangstelling voor de voorverkoop van abonnementen, kijkt De Dompelaar vol vertrouwen uit naar het aankomende zwemseizoen. Het zwembad blijft zich inzetten om een geweldige zwemervaring te bieden aan de lokale gemeenschap en alle bezoekers.