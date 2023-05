Doe mee! Molenlanden bezorgt verjaardagskaarten vanwege vijfjarig jubileum

MOLENLANDEN • Doe mee! Molenlanden viert deze week het vijfjarig bestaan. De politieke partij bezorgt daarom verjaardagskaarten, waarmee kans gemaakt wordt op een originele Doe mee!-jubileum-taart.

Hoewel de initiatiefnemers al op 14 februari 2018 voor het eerst naar buiten traden, werd de politieke partij op 11 mei 2018 officieel notarieel vastgelegd. Daarom trakteert de grootste politieke partij van Molenlanden deze maand op taart.

Jan van Heukelum, voorzitter van Doe mee!, spreekt met trots over de eerste vijf jaar. “Het is en blijft een spannend gebeuren: een nieuwe politieke partij beginnen. Natuurlijk bouwden wij voort op basis van Gemeentebelang Molenwaard en Partij van de Arbeid, maar niemand kende Doe mee! en het was cruciaal om ons eigen geluid te laten horen. Waarin gingen wij het verschil maken? Na de voor velen verrassende overwinning in 2018, wisten we ons vorig jaar nog verder te versterken. We hebben nu bijna 30% van de stemmen, dat is echt veel.”

“Maar wat me vooral trots maakt, is dat we inderdaad een eigen en herkenbaar geluid hebben, nieuwe mensen aan ons hebben weten te binden, verantwoordelijkheid hebben genomen en geen tegenpartij zijn. En we zijn zichtbaar. Altijd en overal. Doe mee! staat voor de belangen van de inwoners van Molenlanden, voor de belangen van de 19 dorpen en die ene stad, staat voor wat er bij jou in de straat gebeurt. Doe mee! weet jou te vinden, keer op keer.”

En daarom bezorgt de partij deze week huis-aan-huis een eigen verjaardagskaart. Iedere ontvanger maakt kans op een originele Doe mee!-jubileum-taart.