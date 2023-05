Inlooprepetities bij Da Capo in Gorinchem

1 uur geleden

Nieuws 129 keer gelezen

GORINCHEM • In de maand mei zijn er bij de repetities van regionaal gemengd koor Da Capo Gorinchem

Iedereen die interesse heeft om te zingen is van harte welkom en kan op deze dinsdagavonden voelen of er een klik is met het koor. De oefenavonden vinden plaats in de Luisterpost aan de Vijfde Uitgang 1 in Gorinchem. De zaal is open om 19.30 uur en de aanvang is om 20.00 uur.

Da Capo is een gemengd koor met veel sfeer en staat onder leiding van dirigent Marilou Krouwel. Er is een uitgebreid repertoire van modern, klassiek, musical en meer.