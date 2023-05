Nieuw koersbalspel in Dorpskamer van Noordeloos

NOORDELOOS • Afgelopen woensdag was er een feestelijk moment in de Noordelose Dorpskamer. Het nieuwe koersbalspel werd officieel in gebruik genomen.

Dit spel kon aangeschaft worden dankzij de wensboomactie van de Rotary Club Alblasserwaard. Coby van Dongen, lid van de Rotary was deze ochtend aanwezig en zij mocht de eerste koersballen in het spel brengen.

Ook voor het Noorderhuis ging een wens in vervulling, er konden twee mooie grote parasols voor het buitenterrein aangeschaft worden dankzij de wensboomactie.