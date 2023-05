Krans gelegd bij Mission Belle monument in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op donderdag 4 mei zijn bij het monument van de Mission Belle, met behulp van kinderen uit de directe omgeving, de Nederlandse en Amerikaanse vlaggen halfstok gehangen.

Om 10.00 uur is in aanwezigheid van een aantal (oud-)bestuursleden van Mission Belle Stichting B17-G Memorial en belangstellenden een bloemstuk gelegd door bestuurslid Wim Hasman.

“Met deze kranslegging haken we in bij het plaatselijke herdenken in een plechtigheid bij het Vrijheidsmonument in het Wielewaalpark”, meldt de stichting. Ook dezelfde dag werd op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Lekdijk een naambord van Nieuw-Lekkerlandse oorlogsslachtoffers onthuld, waaronder de namen van de drie omgekomen bemanningsleden van de Mission Belle.