Molenlanden en waterschap doen niet mee aan ‘Maai Mei Niet’

MOLENLANDEN • Zowel de gemeente Molenlanden als Waterschap Rivierenland hebben besloten om niet mee te doen aan de actie ‘Maai Mei Niet’

De actie van ‘Maai Mei Niet’ is erop gericht om meer bloemen te laten bloeien voor bijen en andere insecten.

Hoewel de gemeente Molenlanden en het waterschap deze actie ondersteunen, hebben ze zich niet aangesloten bij het collectief, dat georganiseerd wordt door de Bijenstichting, Flora van Nederland, Stichting Steenbreek, Velt en EW magazine.

Betere leefomstandigheden

“Ook wij zijn ervan doordrongen dat we binnen de openbare ruimte maatregelen moeten nemen om bijen en insecten betere leefomstandigheden/foerageer mogelijkheden te bieden”, legt communicatieadviseur Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden uit.

“Wij zetten dan ook in op extensivering van het ‘ruw’ grasmaaibeleid. Dit houdt in dat we minder vaak maaien en het maaisel afvoeren. Hierdoor zullen kruiden op termijn betere groeimogelijkheden krijgen. Ook proberen we waar mogelijk gazons om te vormen door ze in te zaaien met een veldbloemenmengsel gericht op insecten.”

Meer nieuwe locaties

“Jaarlijks wordt het areaal extensief te beheren gras-/kruidenvegetatie dus uitgebreid. Daarnaast creëren we binnen Molenlanden steeds meer nieuwe natuurontwikkelingslocaties waar naast het inzaaien van kruidenmengsels ook inheemse heesters en bomen worden geplant en paddenpoelen met oevervegetatie worden aangelegd.”

Om praktische redenen zijn echter niet alle locaties geschikt om tot extensivering over te gaan. Ingeborg: “Bovendien zullen we rekening moeten houden met inwoners die van mening zijn dat bijvoorbeeld een gazon ‘groen’, strak en netjes moet zijn.” Bij deze inwoners wil de gemeente Molenlanden werken aan bewustwording zodat ‘de knop’ omgezet kan worden.

Waterschap

Ook het waterschap doet niet mee aan Maai Mei Niet, maar dat betekent niet dat alles perken en grasgebieden die het waterschap in beheer heeft, gemaaid worden. Woordvoerder Lotte Katee: “Maaien in mei doen we zeker niet overal. Integendeel. We doen dit op sommige stukjes bewust wel.”

Ze vervolgt: “In de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard maaien we sommige bermen langs wegen vanwege verkeersveiligheid. Hoge grassen en planten kunnen het zicht ontnemen. Dit verhoogt de kans op gevaarlijke verkeerssituaties. Dat willen we natuurlijk niet. Dit is maatwerk. We kijken waar maaien nodig is voor de verkeersveiligheid.”

Biodiversiteit verhogen

Daarnaast maait het waterschap in mei soms korte stukjes dijk. Lotte: “Dit doen we juist om de biodiversiteit te verhogen. Je maait begin mei de vroegbloeiende planten, grassen en kruiden weg. Dit doe je om laatbloeiende planten, grassen en kruiden de kans te geven zich te ontwikkelen. Als je niet vroeg maait bestaat de kans dat de vroegbloeier de laatbloeier als het ware wegdrukt. Wat de biodiversiteit niet ten goede komt. We maaien ook niet aan beide zijdes van de dijk. Altijd aan één kant. Zodat zowel vroeg- als laatbloeiers de kans krijgen zich te ontwikkelen. Zo krijg je een mooie mix van vroeg- en laatbloeiende planten, grassen en kruiden op de dijk.”

Meer soorten grassen, planten en kruiden op een dijk heeft nog een bijkomend voordeel. Het zorgt er ook voor dat de bovenste (gras/kruiden)laag steviger wordt. En beter bestand is tegen hoogwater. Een dijk met veel biodiversiteit komt ook de waterveiligheid ten goede.

Lotte: “Om die biodiversiteit te creëren is soms verstandiger om al vroeg te maaien. Al begrijpt het waterschap dat het voor het oog er een beetje raar uitziet. Tot slot, voordat we gaan maaien controleren we op flora en fauna. En maaien we waar nodig daaromheen.”