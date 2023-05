Zonnebloemauto gaat rijden in de Alblasserwaard

1 uur geleden

Nieuws 173 keer gelezen

REGIO • Sinds kort staat in Gorinchem een Zonnebloemauto gestationeerd. Tegen een geringe vergoeding is deze auto te huur voor het vervoer van mensen van 18 jaar en ouder die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

Men hoeft geen relatie met de Zonnebloem te hebben. De auto kan door iemand uit het eigen netwerk, maar ook door een vrijwilliger van de Zonnebloem worden gereden.

Verhuur loopt via www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto. Voor meer informatie: regionaal voorzitter Arie Slob via 06-51173181 of mrarieslob@hetnet.nl.