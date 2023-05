Wethouder onthult gedenksteen slachtoffers Tweede Wereldoorlog Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk

NIEUW-LEKKERLAND • Wethouder Arco Bikker onthulde donderdagmiddag op de oude begraafplaats in Nieuw-Lekkerland een gedenksteen met daarop de 37 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

Mensen van Joodse afkomst, leden van het verzet, één van de opvarenden van de kruiser Hr. Ms. De Ruijter die ten onderging in de Slag bij de Javazee, dwangarbeider in Duitsland; de oorlog maakte op allerlei manieren een voortijdig einde aan het leven van bijna veertig mensen die geboren werden in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

Hun namen zijn nu vereeuwigd op een gedenksteen op de oude begraafplaats in Nieuw-Lekkerland. Waarom nu pas, bijna tachtig jaar na het einde van de Tweede Oorlog? Op die vraag ging Theo Jansen, secretaris van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard in zijn toespraak in.

Fototentoonstelling

“Vlak na de bevrijding waren de herinneringen nog vers en kende iedereen de slachtoffers. Gaandeweg raakte dit steeds meer op de achtergrond. Tijdens een fototentoonstelling van onze vereniging in 2010 over de Tweede Wereldoorlog kwamen hun namen weer naar voren.”

Hij memoreerde de in 2020 overleden voorzitter Ruud Boele. “Zijn wens was het om een complete lijst te hebben. De afgelopen jaren heeft Willem-Jan Nederlof voor zijn boek over de geschiedenis van Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk in de archieven veel namen achterhaald. Daar zaten er meerdere bij die voor ons onbekend waren. De lijst is nu, voor zover wij weten, volledig.”

Voorzet

Maar de aanzet tot het plaatsen van de gedenksteen kwam niet vanuit de twee dorpen. Peter den Ouden uit Voorburg gaf daarvoor de voorzet. Jansen: “Hij mailde ons met het verzoek om de naam van zijn vader, inwoner van Nieuw-Lekkerland en omgekomen tijdens de oorlog, een plek te geven.”

In gezamenlijk overleg, ook met de Stichting tot Behoud en Gebruik van de Oude Begraafplaats in Nieuw-Lekkerland, viel het besluit om een plaquette maken voor álle 37 slachtoffers. “Met behulp van diverse sponsors en de medewerking van de gemeente Molenlanden is dit binnen een jaar gerealiseerd.”

Staking

Jansen noemde afsluitend als voorbeeld de namen van Jacob de Groot en Willem Johannes Smit, op respectievelijk 24- en 22-jarige leeftijd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. “Zij riepen op het terrein van de scheepswerf van Smit in mei 1943 op tot een staking. Hun namen mogen niet vergeten worden.”

Datzelfde benadrukte Peter den Ouden. “Ik ben ervan overtuigd dat het herdenken van de slachtoffers de moeite waard blijft. We beseffen zo keer op keer dat het om mensen gaat zoals u en ik. Het zorgt ervoor dat we weten dat oorlog niet iets abstracts is, maar gaat om mensen van vlees en bloed.”

Hij haalde de herinnering op aan de pijn die zijn moeder in haar leven ervaarde. “Lange tijd was onbekend waar mijn vader was begraven. Ik kan nu postuum tegen haar zeggen: ‘We hebben hem gevonden.’”