Politie neemt in jachthaven Streefkerk motorjacht van inwoner Nieuw-Lekkerland, verdacht van witwassen, in beslag

36 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND/STREEFKERK • De politie heeft afgelopen week in de jachthaven bij Streefkerk een motorjacht van een 28-jarige man uit Nieuw-Lekkerland afgepakt. De Lekkerlander wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld.

Het waterscooterteam van de politie voerde in september 2022 een reguliere controle uit bij motorjacht. Naar aanleiding van deze controle zijn ze samen met het Financieel-Economisch-team van de politie een onderzoek gestart naar onverklaarbaar vermogen van de Nieuw-Lekkerlander die gecontroleerd werd.

De politie legt uit wat er bedoeld wordt met ‘onverklaarbaar vermogen’ en waarom dit wordt aangepakt: “Met die term wordt vermogen, zoals geld, goederen, huizen, voertuigen en vaartuigen, bedoeld dat niet met reguliere inkomsten te verklaren is. Het vermoeden hierbij is dat dit vermogen vaak afkomstig is uit criminele bronnen. Wij pakken deze ‘bronnen’ dan ook graag aan door het afpakken van dit vermogen en zorgen daarmee dat criminaliteit niet loont.”

Het jachtje werd afgelopen week bij Jachthaven Liesveld uit het water gehaald en op een dieplader meegenomen. De Lekkerlandse eigenaar is niet aangehouden. “Maar hij is wel verdachte tot is uitgezocht hoe hij aan het geld voor het motorjacht is gekomen,” aldus een woordvoerster van de politie-eenheid Rotterdam.

Peter Stam