Zaalvoetballen op vrijdagavonden in Groot-Ammers

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • In Groot-Ammers wordt komende week gestart met een serie zaalvoetbalavonden.

Dit gebeurt naar aanleiding van de vraag van jongeren zelf uit Groot-Ammers. Het VSBfonds en het postcodeloterijbuurtfonds ondersteunen dit project financieel zodat het mogelijk is om dit 20 keer aan te bieden.

De eerste data zijn vrijdag 12 mei, vrijdag 26 mei, vrijdag 9 juni, vrijdag 23 juni en vrijdag 7 juli. De jeugd van 12 tot en met 15 jaar is welkom van 19.00 tot 20.00 uur en iedereen van zestien jaar en ouder kan komen van 20.00 tot 21.00 uur naar sporthal De Reiger aan de Boomgaard 3 in Groot-Ammers.

Opgeven kan via info@jongmolenlanden.nl of app naar 06-28508180 (Jetze). Zaalschoenen zijn verplicht. Bij aanmelden moet ook de leeftijd vermeld worden. Vrijwilligers om te begeleiden zijn ook welkom en kunnen zich via de contactgegevens hierboven aanmelden.