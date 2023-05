Koopavond en Week van de Stenen Winkel bij de Graanbuurt in Giessenburg

GIESSENBURG • Op woensdag 10 mei is er van 19:00 tot 22:00 uur een koopavond in winkelgebied de Graanbuurt te Giessenburg.

Zo vlak voor Moederdag is het ook gelijk de start van de landelijke ‘Week van de Stenen Winkel’ waarin aandacht is voor de kracht van lokale winkels én hun klanten. Een aantal van de meer dan 25 winkels in de historische panden en straatjes van de Graanbuurt heeft zich bij de tweede editie van dit initiatief aangesloten. Het doel is om mensen te laten ervaren, dat stenen winkel de leefomgeving mooier maken en fysiek winkelen zoveel gezelliger is.

De enthousiaste ondernemers zetten hun klanten daarom met o.a. (win)acties, proeverijen, persoonlijk advies en andere belevingen extra in het zonnetje. Op zaterdag 13 mei sluiten leden van vocalgroup Charmony de week tussen 13:00 en 15:00 uur af met muzikale optredens.

De Graanbuurt is het hele jaar geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. Extra open op Pinstermaandag 29 mei van 12:00 tot 17:00 uur. Gratis entree en parkeren. Informatie: www.graanbuurt.nl.