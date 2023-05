Molenstichting SIMAV presenteert magazine Molens

REGIO • In samenwerking met Kontakt Mediapartners presenteerde molenstichting SIMAV deze week een eigen magazine: Molens.

In dit blad komen de werkzaamheden van de stichting aan bod, naast verhalen van molenaars en vrijwilligers. “Wij zijn in de eerste plaats natuurlijk trots op onze molens en vertellen daar graag over”, licht PR-medewerker Arjan Kraijo van de SIMAV toe. “Daarnaast zijn deze oude waterwerktuigen prachtig om te zien in het landschap, maar is het belangrijk om te laten zien dat dat niet vanzelfsprekend is. Er wordt veel werk verzet om de molens in goede staat te houden.”

Draagvlak is daarbij een belangrijke pijler. In het magazine is dan ook ruim aandacht voor de oproep om je aan te melden als vrijwilliger en/of als donateur of sponsor. “We hopen dat ze door het blad Molens hier enthousiast voor worden.”

Kontakt Mediapartners

Het magazine kwam de afgelopen maanden tot stand in samenwerking met Kontakt Mediapartners. Bladmanager Geurt Mouthaan nam eind vorig jaar het initiatief om de handen ineen te slaan. “Zelf ben ik een groot liefhebber van de molens in onze streek”, vertelt hij. “Die voorliefde wordt door velen gedeeld. Wij zagen samen met de SIMAV kansen om op basis daarvan een blad te maken, waar veel lezers plezier aan zullen gaan beleven.”

De magazines liggen klaar in korenmolen De Liefde, waar op dinsdag en donderdag vrijwel altijd iemand van de molenstichting aanwezig. Ook kunnen ze meegenomen worden tijdens de Molendag op zaterdag 13 mei, bij de SIMAV-molens die dan de deuren openen, en tijdens de ingebruikname van de Achtkante Molen in Streefkerk als bezoekersmolen, op zaterdag 20 mei. Arjan Kraijo: “Daarnaast verspreiden we ze via horecagelegenheden en kunnen belangstellenden Molens tegen portokosten op laten sturen. Aanmelden kan via arjan.kraijo@simav.nl..”