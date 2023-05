Wandelsportvereniging Kinderdijk gaat naar Groesbeek

KINDERDIJK • Zaterdag 6 mei gaat wandelsportvereniging Kinderdijk wandelen in Groesbeek.

De wandeltocht gaat door een mooie bosrijke omgeving. Er zijn afstanden te lopen 5, 10, 15 of 20 kilometer. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus. Er zijn opstapplaatsen in Alblasserdam en Sliedrecht.

Belangstellende kunnen informatie krijgen op 06-14145885 of 0184-684375.