Duitse onderzeeër ‘vaart’ dinsdag langs onder meer Alblasserdam, Kinderdijk en Papendrecht

1 uur geleden

ALBLASSERWAARD • Dinsdagochtend 2 mei komt er een bijzonder transport over de rivier de Noord bij Alblasserdam. Een bijna vijftig meter lange onderzeeër uit Duitsland wordt in de ochtend, op een ponton, naar Rotterdam gesleept.

Afgelopen maand werd de U17 in Kiel (Duitsland) op het ponton gehesen. Via de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de Oude Maas kwam het transport maandag 1 mei aan in Dordrecht. Dinsdag wordt de duikboot, die bijna veertig jaar lang door de Duitse marine is gebruikt, naar Rotterdam getrokken.

Later deze maand wordt de onderzeeër via het water naar het Duitse stadje Speyer vervoerd. Na een wegtransport moet de duikboot over drie weken aankomen bij het Technik Museum in Speyer, waar hij tentoongesteld zal worden.

Noordzee

De U17 is een klasse 206A onderzeeër, heeft een lengte van ongeveer 48 meter, een diepgang van 4,6 meter en verplaatst ongeveer 500 ton. Het inzetgebied van de onderzeeër lag voornamelijk in de Noordzee en de Oostzee, later na ombouw tot de 206 Alpha klasse ook in de Middellandse Zee. De U17 heeft een speciale missie uitgevoerd.

Samen met de U26 was het de eerste Duitse onderzeeër in Amerikaanse wateren na de Tweede Wereldoorlog. Tevens was het de eerste die die de haven van Baltimore binnenliep, nadat de laatste onderzeeër daar in 1916 (U-Duitsland) was aangemeerd.

Duitse marine

Het Technik Museum in Spyer laat weten: “De boten van het type 206 hebben bijna 40 jaar de Duitse marine gediend, langer dan welke andere onderzeeër daarvoor. Na zo ‘n lange tijd zou het generaties bemanningsleden zeer gekwetst hebben als men deze onderzeeër niet had behouden en voor het nageslacht toegankelijk had gemaakt. De uit voormalige bemanningsleden bestaande “U-bootkameraadschap U17” zal zich later bezighouden met het behoud van de onderzeeër als expositieobject.”

Het transport over water wordt verzorgd door de Koninklijke Van der Wees Groep uit Dordrecht.

‘Ererondje’

Het vertrek vanuit Dordrecht staat dinsdagochtend gepland om 07.00 uur. Ergens tussen 07.30 en 08.30 uur zou het transport Alblasserdam moeten passeren.

De plaatsen die gepasseerd worden zijn onder meer Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Kinderdijk en Rotterdam. Na het ‘ererondje’ door Rotterdam, gaat de combinatie terug naar Dordrecht.

Via de website https://www.technik-museum.de/nl/u17 is te zien waar de onderzeeër is. (bij het kopje ‘live tracking’, onder de kop ‘Tijdschema’).